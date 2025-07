Partij zwaar vuurwerk zet buurt op stelten: 'Amper contact met eigenaar'

Een dag na de vondst van een grote partij zwaar vuurwerk in Nuenen zit de schrik er in de buurt nog steeds in. “Een agent zei dat er net zo'n gevaar was als bij de vuurwerkramp in Enschede", zegt een omwonende. Bewoners van tien woningen moesten hun huizen uit voorzorg verlaten door de vondst.

Aan de Boord werd maandag een grote hoeveelheid zwaar illegaal vuurwerk gevonden in een bakwagen en een zeecontainer. Die stonden op het erf achter een voormalige boerderij aan deze straat. De melding over het vuurwerk kwam bij de politie binnen via Meld Misdaad Anoniem. Een man die op het terrein woont zegt ‘de boel te regelen’ voor de eigenaar. Hij vertelt dat er containers verhuurd worden als opslag. Volgens de man wordt de container waarin het vuurwerk werd gevonden pas sinds vorige week verhuurd.

"Ze hebben mij meegenomen naar het bureau en mijn telefoon hebben ze nog steeds."

Wie de huurder is, wil de bewoner niet zeggen. De bewoner wilde niet meewerken toen de politie kwam. "Ze mochten van mij het terrein niet op. Ze hebben mij meegenomen naar het bureau en mijn telefoon hebben ze nog steeds."

Foto: Noël van Hooft.

De 88-jarige overbuurman is nog altijd geschrokken. "We moesten ineens allemaal weg, ik mocht niet eens rustig mijn spullen pakken. Een agent zei dat er net zo’n groot gevaar was als in Enschede, bij de vuurwerkramp. Er lagen onder andere van die Cobra's.” Volgens de man is er veel bedrijvigheid rondom de boerderij. "Het is echt een opslag waar veel mensen komen." Volgens de buurvrouw is er veel beweging omdat er volkstuintjes zitten.

"De eigenaar is heel erg op zichzelf, we appen alleen als er iets aan de hand is."