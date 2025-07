Winkel Mo Bicep blijkt gesloten, influencer wist na vrijlating alle sporen

Welke rol speelt de Deense sportvoedingswinkel van Mo Bicep in de witwaszaak waarin hij verdachte is? De winkel in een woonwijk van Kopenhagen heeft maar een paar maanden bestaan, en in die periode zouden er maar weinig klanten geweest zijn. "Ze waren bijna nooit open en er liepen de hele tijd verdachte mensen rond."

Joey Bravo Het is november 2024 als Lemhadi trots op LinkedIn meldt dat hij een winkel in Kopenhagen heeft geopend. "Een droom die werkelijkheid wordt", noemt hij het. "Vandaag kijk ik met trots terug op de opening van onze zaak in Denemarken. Wat begon als een visie, is uitgegroeid tot iets dat groter is dan ik ooit had durven dromen."

Mo Bicep (echte naam Mohamed Lemhadi) werd vorige week opgepakt op verdenking van witwassen. Zijn administratie, auto en andere dure spullen zijn meegenomen, justitie heeft beslag gelegd op zijn villa in Breda. Inmiddels is Lemhadi weer op vrije voeten, al blijft hij wel verdachte. Een van de eerste dingen die hij deed toen hij weer thuis was: alle foto's en social media-accounts van zijn Deense winkeltje verwijderen.

Er volgen veel foto's uit het pand in Kopenhagen. Bekende vrienden van Lemhadi, waaronder de veroordeelde influencer Joey Bravo (echte naam Karwan Talei), komen langs om de opening te vieren. Lemhadi heeft Deens personeel in de zaak staan, op papier wordt de winkel gerund door twee Denen: een man met een bouwbedrijf en een vrouw die eerder een snoepwinkel had.

'Bijna nooit open'

Maar al snel wordt het stil rond de winkel. Op social media wordt bijna niets meer gedeeld en de reisjes van Lemhadi naar de Deense hoofdstad zijn ook opgehouden. Een buurtbewoner is niet verbaasd: "Dit adres is eerder gebruikt voor witwassen, daar is geen twijfel over. Kappers komen en gaan in dat pand, en er stoppen voortdurend 'gangleden' in auto's", zo schrijft hij op internetforum Reddit.

Een andere buurtbewoner vult aan: "Het grappige is, ik had het er laatst met mijn vriendin over, hoe verdacht dit er uit ziet. Waarom zou iemand zo'n winkel willen openen op zo'n locatie? Ze waren bijna nooit open en er liepen de hele tijd verdachte mensen rond die hun trucks vollaadden."

Te huur

Wat de exacte rol van de winkel is in de witwaszaak rond Lemhadi blijft onduidelijk. Zowel Lemhadi zelf als het Openbaar Ministerie (OM) en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) willen inhoudelijk niets over de zaak zeggen. De eigenaar van de Deense winkel laat desgevraagd weten dat de winkel is gesloten vanwege 'hard business'. Hij ontkent dat de politie er iets mee te maken heeft.

Opvallend: één dag na de vrijlating van Mohamed Lemhadi worden alle socialmedia-accounts van MB Nutrition Denmark verwijderd. Ook de foto's die op Google zichtbaar waren van de winkel, zijn opeens niet meer te zien. Het pand staat te huur, geïnteresseerden kunnen zich via Facebook melden. De verhuurder laat weten niets te kunnen zeggen over de vorige huurder.