Mohamed Ihattaren krijgt 60 uur taakstraf voor mishandeling en bedreiging

Voetballer Mohamed Ihattaren (23) heeft een taakstraf van zestig uur gekregen voor het mishandelen van zijn toenmalige vriendin en voor een poging tot bedreiging. De speler van RKC Waalwijk kreeg de straf 19 mei al opgelegd tijdens een hoorzitting, maar het Openbaar Ministerie (OM) heeft dat pas dinsdag naar buiten gebracht.

Volgens het OM heeft Ihattaren beide feiten bekend en heeft hij tijdens de zitting aangegeven spijt te hebben. De poging tot bedreiging was op 7 oktober 2022, samen met een mededader, meldt justitie. "Het bewijs daarvoor werd gevonden in een telefoongesprek van Ihattaren, dat door de politie werd afgeluisterd. Dat gebeurde vanwege een onderzoek waarin hij zelf geen verdachte was."

Verzachtende omstandigheden

Bij het bepalen van de hoogte van de straf is meegenomen dat Ihattaren niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke zaken en dat het al enige tijd geleden is gebeurd. Ook telde voor het OM mee dat de voetballer 'gepaste hulp' heeft gezocht en daarna niet meer in aanraking is geweest met politie of justitie.

Ihattaren is niet in beroep gegaan, daarmee is de straf onherroepelijk.

Niet ingeloste belofte

De voetballer speelde het afgelopen seizoen bij RKC. Nadat de club uit Waalwijk degradeerde, maakte de middenvelder bekend op zoek te gaan naar een andere club. Die heeft hij vooralsnog niet gevonden.

Hij gold aan het eind van het vorige decennium als een van de grootste talenten van PSV. Maar na onenigheid met de trainersstraf en clubleiding vertrok hij naar Juventus. De Italiaanse club verhuurde hem meerdere keren, maar ondanks het enorme talent wist Ihattaren nooit de belofte in te lossen.