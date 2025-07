Drastisch besluit: schimmelschool moet plat vanwege vochtproblemen

Een drastische ingreep bij de door vocht geteisterde basisschool 't Slingertouw in Eindhoven. Het schoolgebouw wordt na nog geen 15 jaar grotendeels gesloopt en weer opnieuw opgebouwd. De locatie Waterrijk in de wijk Meerhoven kampt al jaren met vocht en schimmel. De gemeente kiest nu voor herbouw, maar voorlopig zijn de docenten en leerlingen nog niet definitief verlost van de problemen.

Eerder dit jaar verscheen een brandbrief die las als een noodkreet van docenten en ouders van de medezeggenschapsraad waarin werd gewezen op gezondheidsklachten. Hoofdpijn, haaruitval en last van astma. Docenten van de 'schimmelschool' klagen al jaren over de staat van het schoolgebouw. Ook hing er een vieze lucht in de school. "De school werd hier en daar ook al ‘Schimmeltouw’ genoemd", vertelt bestuurder Peter Tijs van scholenkoepel SKPO, verwijzend naar de naam van de school 't Slingertouw. De klassen zijn voor een deel onder de grond gebouwd. Dat zorgt mede door het stijgende grondwater naar alle waarschijnlijkheid voor de problemen. Met als resultaat steeds terugkerende vochtproblemen met natte vloeren vol schimmel. 450 kinderen en minstens 25 personeelsleden werken in het gebouw. “Voor ons voelt dit niet goed, wat voor gevolgen heeft dit voor onze gezondheid? Iedere woensdag wordt er door een bedrijf chloor op de naden gespoten om zo de schimmels weg te houden", zo was te lezen in de brandbrief waarin het gemeentebestuur werd opgeroepen om zelf te komen kijken. Dat is ook gebeurd.

"Bouw geen school in de kelder."

Vijf jaar na de bouw, in 2016, moesten de kinderen door vochtproblemen tijdelijk naar noodlokalen op een andere locatie. De afgelopen jaren is geprobeerd om de vochtproblemen helemaal op te lossen, maar het was eigenlijk een kwestie van pappen en nathouden. "De bouwer van destijds is failliet, dus daar kunnen we niks op verhalen. En de bouwbedrijven die nu de herstelwerkzaamheden doen, durven ook geen garanties af te geven", vertelt wethouder Stijn Steenbakkers van onderwijs.

De kelder met 15 klaslokalen onder het speelplein (foto: Google Streetview)

Inmiddels hebben de gemeente en de scholenkoepel samen al meer dan drie miljoen euro uitgegeven om de vochtproblemen aan te pakken. Zonder groot succes. "Volgens mij is de les: bouw geen school in de kelder. Maar dat wisten ze kennelijk in 2011 nog niet", zegt wethouder Steenbakkers. Daarom kiest de gemeente nu voor een rigoureuze oplossing: slopen en opnieuw opbouwen. "Je kunt het beter nu fundamenteel aanpakken. Anders loop je de kans dat je tussentijds nog een paar keer miljoenen kwijt bent. Dit geeft de meeste zekerheid dat alle problematiek dan gewoon weg is. En dit geeft maatschappelijk gezien ook de meeste rust", licht wethouder Steenbakkers toe.

"Dit is echt een doorbraak."

De kelder onder het schoolplein wordt helemaal gesloopt, zo is het plan. Op het schoolplein worden boven de grond vijftien nieuwe klaslokalen terug gebouwd. Er blijft nog een klein stukje kelder onder het bestaande gebouw over, maar daar worden straks geen lessen in gegeven. Het slopen en de nieuwbouw kost in totaal 11,7 miljoen euro en wordt betaald door de gemeente. Bestuurder Peter Tijs is blij dat er eindelijk een oplossing is gevonden. “Dit is echt een doorbraak. Het is vanaf de start een hoofdpijndossier geweest. Dit is de meest gunstige oplossing voor alle partijen.” De docenten en de kinderen zijn voorlopig nog niet verlost van het vochtprobleem. Het plan wordt in september voorgelegd aan de raad. Daarna heeft de gemeente nog anderhalf jaar nodig om de plannen verder uit te werken. Pas dan wordt gestart met het slopen van de ondergrondse lokalen. Over drie jaar moet het nieuwe schoolgebouw klaar zijn.