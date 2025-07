Opnieuw poging tot brandstichting bij café: 'Ik word er een beetje moe van'

Troosteloos en moedeloos wordt Johan de Vos ervan. Sinds december is zijn Café Boerke Verschuren in Breda het doelwit van explosies en pogingen tot brandstichting. Ook afgelopen nacht was het weer raak: er werd een ruit vernield met een steen en geprobeerd brand te stichten.

De brand werd door een buurtbewoner die wakker was geblust. Hij ging naar buiten toen hij een harde knal hoorde. Daar zag hij een man rennen die helemaal in het zwart was gekleed. Samen met iemand anders die langsreed, heeft hij met hondendrinkbakjes water op het vuur gegooid.

"Kennelijk is het voor iemand nog niet genoeg", reageert eigenaar Johan de Vos. "Dit wordt op een gegeven moment een gebed zonder eind." De glaszetter die al meerdere keren langs is geweest, is ook nu weer aanwezig. "Ik heb al die mensen ik weet niet hoe vaak al gezien dit jaar."

"Op een gegeven moment wordt het troosteloos, dat is wat je dan denkt", vertelt hij. "Ik word er een beetje moe van. Het zou wel lekker zijn als iemand nou zegt hoe en waarom, dan wordt het in voor iedereen een beetje duidelijk. En in ieder geval voor mezelf ook."

De Vos denkt niet dat iemand zich zal melden. "Het zou ijdele hoop zijn, maar ik hoop het." Hij zit bij Horeca Nederland en bespreekt daar weleens ondermijning in de horeca. Zelf zegt hij nog niet benaderd te zijn. "Maar weet je, als ze je tent opblazen, is dat ook een vorm van." Toch heeft hij geen idee waarom zijn zaak steeds het doelwit is. "Dus het zou fijn zijn om daar achter te komen."

Nog geen maatregelen

De gemeente Breda ziet vooralsnog geen aanleiding om maatregelen te nemen, laat een woordvoerder weten. "Op dit moment loopt er een strafrechtelijk onderzoek. Onze burgemeester heeft bij de politie om een bestuurlijke rapportage verzocht zodat hij kan kijken of het zinvol is om nadere maatregelen te nemen."

"Het is voor eigenaar en de omgeving natuurlijk een vreselijke gebeurtenis. We leven met hen mee", laat de gemeente Breda weten.