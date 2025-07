Verdachte dakdekkersoorlog ontkent en blijft langer vastzitten

De 32-jarige Michael V. die verdacht wordt van een aanslag op een dakdekker blijft langer vastzitten. Dat is woensdag besloten in de rechtbank in Den Bosch. Volgens het Openbaar Ministerie ontkent de man betrokkenheid bij de explosie in de Bossche dakdekkersoorlog. Maar een getuigen zou Michael herkent hebben.

De zaak is nog niet inhoudelijk behandeld. Er kwam alleen antwoord op de vraag van Michael V. en zijn advocaat of hij de rechtszaak in vrijheid mag afwachten. De rechter oordeelde dat hij vast blijft zitten in de cel in Grave. De verwachting is dat de zaak op 5 september van start gaat. Eerst moeten nog twee getuigen worden gehoord. De man werd in januari aangehouden. Hij wordt verdacht van het laten ontploffen van een explosief en het in (levens)gevaar brengen van mensen en hun omgeving. Dat gebeurde op 9 oktober aan de Wibauthof in Den Bosch. Ramen sneuvelen bij de explosie, er raakt niemand gewond.

Bewijs

Op het woonadres staat een dakdekkersbedrijf geregistreerd, bleek eerder uit onderzoek van Omroep Brabant. Daarmee is dit één van de zeker 25 aanslagen op dakdekkers in het afgelopen jaar. De 32-jarige man ontkent elke betrokkenheid. Volgens het OM zijn ze hem tijdens het onderzoek naar de golf van explosies en brandstichtingen in Den Bosch op het spoor gekomen. “Wat er precies aan bewijs ligt, lichten we tijdens de inhoudelijke behandeling toe”, aldus het Openbaar Ministerie. Duidelijk is dat een voorbijganger iemand zag wegrennen na de ontploffing. De ooggetuige wees Michael aan nadat de politie foto's van verschillende mensen liet zien. Verder zijn er dreigementen tussen Michael en de dakdekker gevonden op de telefoon van de verdachte.

Over dakdekkersoorlog Het is nu 4,5 maand rustig in de dakdekkersoorlog in Den Bosch. De laatste aanslag was op donderdag 13 februari. Uit onderzoek van Omroep Brabant blijkt dat in zeven maanden zeker 25 brandstichtingen en explosies waren op huizen of voertuigen van dakdekkers. In oktober bereikte het conflict het kookpunt met zeker tien aanslagen. Het draait allemaal om afgepakte klanten en conflicten in het criminele milieu. Explosies, dreigementen en het saboteren van werkbussen zijn de ingrediënten van de dakdekkersoorlog. Een dakdekker deed bij Omroep Brabant een boekje open en omschreef de dakdekkerswereld als 'de onderwereld'.

Meer verdachten

Michael werd overigens eerder nog vrijgelaten onder bepaalde voorwaarden. Maar daar hield hij zich niet aan. Zo overtrad hij twee keer een gebiedsverbod en werd hij aangehouden met een grote hoeveelheid harddrugs. Eerder werden een 19-jarige jongeman, een 14-jarige jongen en een vader (43) en zoon (22) aangehouden als verdachten in de dakdekkersoorlog. De vader is directeur van een dakdekkersbedrijf met een vestiging in Eindhoven, het bedrijf staat ingeschreven op een woonadres in Den Bosch. Zijn zoon is ook actief als dakdekker. Deze vier zijn weer op vrije voeten, maar blijven nog wel verdachten, laat de politie aan Omroep Brabant weten.