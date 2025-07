Restaurant Soenil Bahadoer geopend in eeuwenoud kasteel, zo ziet het eruit

Na maanden van ontwerpen, verbouwen en de puntjes op de i zetten is sterrenchef Soenil Bahadoer helemaal klaar voor zijn nieuwe culinaire avontuur. Samen met zijn verloofde Annu Bacho heeft hij woensdagavond zijn nieuwe restaurant GEM in het sfeervolle Kasteel van Gemert officieel geopend en dat vindt hij best spannend. "Je laat met de Lindehof een heel succesvol bedrijf achter je, maar ik wil niet stil blijven staan en stoffig worden."

Op de dag dat het nieuwe restaurant opent, werkt iedereen nog hard om de laatste details op orde te krijgen. "Complimenten aan alle bouwvakkers om het in zo'n korte tijd af te krijgen. We stonden best wel onder druk, maar goed dat ik ook in de keuken sta", vertelt Bahadoer met een lach. Met GEM wil de sterrenchef meer beleving creëren dan in zijn voormalige tweesterrenrestaurant in Nuenen. "Kijk al alleen naar die oprijlaan waarover onze gasten binnenkomen. Dan stappen ze voor de brug uit, gaan over de gracht en door de imposante deur, terwijl hun auto wordt weggebracht. Want we hebben valet parking, net als in de meest exclusieve hotels." Wie wil kan na het diner zelfs in een van de drie hotelkamers in de kasteeltuin blijven slapen. Zijn partner Annu Bacho is verantwoordelijk voor die beleving. "Ik neem onze gasten ook mee de tuin in hier tegenover en vertel ze over wat we kweken en hoe we het in onze gerechten gebruiken." Het zonnige weer heeft er de laatste dagen voor gezorgd dat de courgettes en radijsjes enorm gegroeid zijn. "De mensen zien letterlijk waar hun eten straks vandaan komt."

Foto: Collin Beijk.

Twee van de koks gaan niet veel later letterlijk de tuin in om groenten en kruiden te plukken voor de gerechten van die avond. Bahadoer is enorm trots op zijn tuinen. "Het is niet nieuw dat sterrenchefs hun eigen producten telen, maar wel op deze schaal. En we krijgen nog kweekkasten waar we dingen uit mijn eigen Surinaams-Hindoestaanse cultuur in kunnen telen." Het nieuwe restaurant is niet overdreven chique, maar juist warm en heeft iets huiselijks. "Tegelijkertijd voel je de geschiedenis hier bij elke stap die je zet. We hebben ook wel echt geprobeerd om het moderne met het klassieke van het 14e-eeuwse kasteel te verweven", legt de chef uit.

Een van de drie hotelkamers van GEM in de kasteeltuin (foto: Collin Beijk).

De vide, met een indrukwekkend kunstwerk dat midden in de eetruimtes hangt, springt meteen in het oog. Verder zijn er twee wijnkamers, waarvan een gevuld met de meest exclusieve wijnen. "Het gaat om de kwaliteit, maar je kan van sommige flessen wel een nette auto kopen inderdaad." Ook bijzonder is dat de gasten bij alle drie de keukens mee kunnen kijken hoe hun gerechten bereid worden. Vol passie en enthousiasme vertelt Bahadoer over zijn nieuwe werkplek, maar hij wil het niet zijn 'droomkeuken' noemen. "Het is zeker een topkeuken, maar we proberen elke dag weer beter te worden en als je dit je droomkeuken noemt, dan stop je met dromen om beter te worden. En dat zal ik nooit doen."

De tuinen waar restaurant GEM zijn eigen groenten, fruit en kruiden kweken (foto: Omroep Brabant).

Waar Bahadoer en Bacho beiden van dromen, is het heroveren van hun sterrenstatus. Want die hebben ze in De Lindehof in Nuenen achtergelaten. "Het is dezelfde brigade die zich de afgelopen jaren bewezen heeft. Dus we gaan ervoor en zien hoever we komen." Door zijn prestaties in de Lindehof staat er voor Bahadoer wel druk op, maar zijn verloofde heeft er alle vertrouwen in. "Juist onder druk presteert Soenil het beste en koken kunnen hij en zijn team nog steeds."