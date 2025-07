Meer aanslagen in eerste helft van jaar, maar met rare dip

De politie registreerde de eerste maanden van dit jaar iets meer aanslagen op woningen en bedrijfspanden dan dezelfde periode vorig jaar. Brabant lijkt die trend te volgen, blijkt uit eigen cijfers van Omroep Brabant. Maar er is wel iets geks aan de hand.

De ene na de andere ontploffing komt in het nieuws. Tot 1 juli waren er bijna veertig, blijkt uit eigen tellingen van Omroep Brabant. Een paar jaar geleden was dat nog wat er jaarlijks aan explosieven ontplofte of tijdig werd ontdekt. Ook Brabant ging mee in de stijging. Sindsdien hebben we jaarlijks zo'n 80 tot 90 aanslagen in onze provincie met vooral zwaar vuurwerk zoals Cobra's. Soms een echte bom.

Dit jaar begon het al in de nieuwjaarsnacht, in Sint Willebrord. Op 4 januari was het raak bij coffeeshop Caza in Tilburg. Niet alleen huizen en loodsen zijn doelwit, ook bedrijfsbussen, een grillroom, broodjeszaak, bakkerij en kapper.

Onderwereld

Soms lijkt er een verband met de onderwereld. Zo zijn er nu ook weer enkele voorbeelden van criminelen en verdachten die werden belaagd. Vaak blijft onduidelijk waarom iemand doelwit is. Want waarom ontplofte er onlangs iets bij een ouder echtpaar in Eindhoven?