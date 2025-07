Niks zien en toch autorijden, Sem (15) kruipt achter het stuur

Een wel heel bijzondere rijles donderdagochtend bij de middelbare school Visio in Grave. Slechtziende en blinde leerlingen mogen eenmalig ervaren hoe het is om auto te rijden. Zonder vooruitkijken, spiegels checken en kijken of nergens een paaltje staat, is het lastig. De schoolpoort, een opslaghok en plantjes worden maar net ontweken. “Dat krijg je als je een blinde laat rijden", grapt Sem (15).

Ingrid van Perlo geeft al 35 jaar rijles, slechts één keer eerder gaf ze dat aan blinden en slechtzienden. “Zeven jaar geleden heb ik dit ook gedaan en dat heeft een enorme indruk gemaakt. Het is heel bijzonder om die kinderen een keer te laten ervaren hoe het is om achter het stuur te zitten en gas te geven.”

"Zelf rijden had ik nooit kunnen bedenken.”

En dus rijdt ze donderdagochtend op een afgesloten terrein rondom de school met nog drie andere collega’s rondjes. “Ik hou de controle. Ik zal remmen en steeds helpen met sturen. We zijn goed verzekerd”, lacht ze.

De 15-jarige Sem van Pol mag met Ingrid meerijden. “Ik zie echt helemaal niks, alleen licht en donker.” Hij ziet dus totaal niet wat er rondom en in de auto gebeurd. “Dat is hartstikke leuk, ik hoef niet te kijken naar andere mensen en wat er voor mij rijdt. Dat doen andere mensen voor mij”, zegt Sem met een lach. “Dat geeft rust.” Hij is heel blij dat-ie een keer mag ervaren hoe het is om auto te rijden. “Zitten in een zelfrijdende auto gaat misschien nog wel ooit gebeuren, maar zelf rijden had ik nooit kunnen bedenken.”

Ingrid moet helpen met sturen om te voorkomen dat er iets geraakt wordt (foto: Noël van Hooft).

Ingrid moet flink bijsturen, de schoolpoort en een opslaghok werden bijna geraakt en de plantjes in de berm zijn een kopje kleiner gemaakt. “Dat krijg je als je een blinde laat rijden”, zegt Sem met zelfspot. “Het was een hele ervaring. Ik denk dat ik wel een beetje kon rijden, maar voor een rijbewijs was het niet goed genoeg.” André Vurens is docent bij Visio Onderwijs en vertelt dat zijn leerlingen naast de gewone lessen altijd iets extra nodig hebben. “Je kunt wel vertellen over een auto, maar als je niks ziet weet je niet hoe het eruit ziet. Wij willen ze laten ervaren hoe een auto voelt en rijdt.” Volgens hem zijn auto’s een belangrijk onderdeel van de samenleving en hebben de leerlingen daar elke dag mee te maken. “Met een rijles kun je ze de ervaring geven hoe het is om achter het stuur te zitten.”