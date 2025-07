Bonbon's en tekeningen: Leraren in de watten gelegd op laatste schooldag

Het kwik stijgt en de zon laat zich weer steeds vaker zien. Dat betekent ook dat de zomervakantie lonkt op basisscholen. Want na de musical van groep 8 en de laatste opruimweken was het donderdagmiddag dan echt tijd voor de leerlingen van basisschool Sint Jan in Dongen tijd om de 'grote vakantie' in te luiden. Chocolaatjes, potten met snoep en zelfgemaakte knutselwerkjes waar Picasso nog knikkende knieën van krijgt. Docenten worden op de laatste dag overladen met cadeaus.

Het is druk op het schoolplein van de rooms-katholieke school in Dongen. Kinderen rennen in het rond, feestvlaggetjes wapperen over het plein en Kinderen voor Kinderen knalt door de speakers, het schooljaar zit erop. Op het plein staat een groepje ouders bepakt en bezakt met boodschappen vol cadeaus voor de leraren.

"We hebben een tegeltje laten bedrukken met beste juf ooit."

"We hebben lekker chocolaatjes gekocht en een leuk tijdschrift", lacht moeder Marlies. Zelfs aan juf Lenie, die na de zomer afzwaait en met pensioen gaat, is gedacht. "We hebben een tegeltje laten bedrukken met beste juf ooit."

Het is dan ook een zware tas die de Dongense met zich meezeult, maar het is niet voor niks. "Maar die waardering voor de juffen en meesters vind ik wel mooi en de kinderen ook."

"Voor deze keer mag het wel even. Het is namelijk mijn laatste schooljaar."

Ook Steve (13) heeft uitgepakt met met een flinke stapel aan Merci-chocolade. "Ik heb twee juffen en mijn broertje ook", lacht hij. "Volgens mij in totaal wel twintig euro, maar voor deze keer mag het wel even. Het is namelijk mijn laatste schooljaar." "Ze hebben er hard voor gewerkt allemaal", beaamt ook moeder Jolanda. Naast haar staat dochter Britt al met een grote pot vol toffees en een pakje omhuld in glinsterend papier in de aanslag. "We hadden ook gewoon een tekening kunnen maken, maar we vinden het toch leuk om wat extra's te doen."

Brit en Jolanda kunnen niet wachten op de vakantie (Foto: Raymond Merkx.)