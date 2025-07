Gemeente betrekt inwoners bij azc-plannen met documentaire

Inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel mogen voor het eerst hun mening geven over de komst van een asielzoekerscentrum (azc). De gemeente start hiervoor een groot onderzoek, en laat een documentaire maken om de gevoelens en meningen in beeld te brengen. Aanleiding is de onrust die eerder ontstond rond een geplande opvanglocatie in Berlicum.

Wethouder Theo Geldens erkent dat de communicatie niet goed is gegaan: “De afgelopen drie jaar hebben we veel gesproken over de komst van een AZC, maar vooral op het gemeentehuis. Nooit met de bewoners. Terwijl het juist de bevolking is die straks met de komst van vluchtelingen te maken krijgt. Daarom is het belangrijk dat we nu echt met mensen in gesprek gaan.”

In maart werd bekend dat het college van burgemeester en wethouders plannen had om in Berlicum een AZC te openen voor zo’n 270 vluchtelingen. Dat leidde tot felle protesten, een chaotisch verlopen informatieavond en uiteindelijk tot het stopzetten van de plannen.

Met het nieuwe onderzoek wil de gemeente achterhalen wat er leeft onder inwoners, wat zij nodig hebben om opvang te accepteren en hoe het draagvlak eventueel vergroot kan worden. Zowel in Sint-Michielsgestel als in de omliggende dorpen zullen onderzoekers en documentairemakers de komende maanden in gesprek gaan met bewoners.

“Het maakt niet uit of iemand positief of negatief is over de komst van een azc”, zegt Geldens. “We willen alle gevoelens in beeld brengen. Van voorstanders tot tegenstanders, en alles daartussenin. Objectief en zonder te sturen. Het belangrijkste is dat mensen hun mening uiten én op een manier waarop hun boodschap ook echt overkomt.”

Volgens de wethouder gaat het er niet om dat iedereen het uiteindelijk eens is, maar dat er ruimte ontstaat voor gesprek en begrip. “Als we dat als samenleving doen, dan geloof ik dat er iets gemeenschappelijks naar boven komt.”

Daarnaast moeten de resultaten het college helpen om besluit te nemen over een mogelijke opvanglocatie in de toekomst. “De politiek is ook verdeeld. De één wil helemaal geen opvang en de ander juist heel graag. Maar uiteindelijk moeten we samen betekenis geven aan hoe we hiermee omgaan. Dáár zit de kracht van een samenleving.”