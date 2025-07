Dit weten we nu over de urenlange omsingeling van een huis in Roosendaal

Een urenlange omsingeling van een huis, een wijk die deels werd afgegrendeld en huizen die werden ontruimd. Een man die donderdag dreigde om zichzelf en anderen wat aan te doen in een huis aan de Kardinaal van Rossumstraat in Roosendaal heeft de hulpdiensten urenlang beziggehouden. Hier praten we je over de belangrijkste gebeurtenissen.

14.00 uur - Eerste melding

De eerste melding van een verdachte situatie in een huis in de Fatimawijk kwam al rond twee uur 's middags binnen bij de hulpdiensten. De politie nam de melding uiterst serieus, omdat de man dreigde om zichzelf en anderen in het huis iets aan te doen, zo bleek pas 's avonds nadat de man al uit zijn huis was gehaald. 16.15 uur - Opschaling en omsingeling

De hulpdiensten schaalden rond kwart over vier op naar een zogeheten GRIP1-situatie. Die wordt ingezet bij een crisissituatie als er overleg en afstemming tussen de hulpdiensten nodig is. In de Doctor Schaepmanlaan werd een unit neergezet waar de hulpdiensten konden overleggen. Een speciaal arrestatieteam van de politie omsingelde een huis in een zijstraat van de Doctor Schaepmanlaan. In de Doctor Schaepmanlaan waren politielinten gespannen en er stonden veel wagens van de Dienst Speciale Interventies, kort gezegd de DSI. Het speciale arrestatieteam van de politie wordt niet zomaar ingezet. 16.30 uur - Wijk afgesloten

De Fatimawijk werd rond half vijf afgesloten. Bewoners konden de wijk alleen in en uit in geval van nood.

16.50 uur - Team Explosieven Veiligheid

Even voor vijf uur werd duidelijk dat het om een verdachte situatie in een huis aan de Kardinaal van Rossumstraat ging. Het Team Explosieven Veiligheid kwam ook naar Roosendaal. De dienst komt vaak in actie bij de vondst van een explosief of verdacht pakketje. De Veiligheidsregio wilde met het oog op de veiligheid lange tijd niets zeggen over de verdachte situatie. 17.30 uur - Robothond en drones

Rond halfzes werden er voorbereidingen getroffen om een robothond in te zetten. Dat is een unieke robot op vier poten met een lamp en camera die wordt gebruikt om bijvoorbeeld onderzoek te doen in een drugslab, zoals vier jaar geleden in Wernhout. Boven de Fatimawijk vloog de politie ook met drones.

19.05 uur - 'Dingen in voorbereiding'

Even na zeven uur liet de politie weten dat er 'dingen in voorbereiding' waren. Om een veilige situatie te creëren, hielden de hulpdiensten de lippen lange tijd stijf op elkaar. 19.20 uur - 12 huizen ontruimd

Twaalf huizen werden rond half acht uit voorzorg ontruimd door de hulpdiensten. De bewoners werden opgevangen in Buurthuis Keijenburg. Deze plek was ook bedoeld voor omwonenden die het afgesloten gebied tijdelijk niet in konden. 20.00 uur - Gas afgesloten

Enexis begon rond acht uur met het openmaken van de straat om het gas van alle huizen in de straat af te sluiten. 20.50 uur - Man uit huis gehaald

Even voor negen uur werd de man met behulp van onderhandelaars van de politie uit het huis aan de Kardinaal van Rossumstraat gehaald. De man vertoonde volgens de politie 'zorgwekkend gedrag' en wilde zichzelf en anderen in het huis iets aandoen. Het gevaar was nog niet direct geweken en het huis werd doorzocht door de politie. Bewoners van de Fatimawijk konden nog niet terugkeren naar huis.

21.15 uur - Wijk vrijgegeven

De Fatimawijk werd rond kwart over negen vrijgegeven door de Veiligheidsregio. De omleiding werd opgeheven en mensen konden de wijk weer in en uit. Bewoners konden terugkeren naar huis. Daarmee kwam er na bijna vijf uur een einde aan de omsingeling van het huis aan de Kardinaal van Rossumstraat. 21.30 uur - 'Veel impact'

Burgemeester Mark Buijs van Roosendaal kwam naar de wijk 'om omwonenden en betrokkenen te spreken én de hulpdiensten te bedanken voor hun inzet': "We begrijpen dat dit veel impact heeft op omwonenden, maar ook op de ouders en kinderen van omliggende scholen."