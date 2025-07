Terreurverdachte van IS zou acht jaar cel in moeten, maar hij ontkent

Een man uit Tadzjikistan, die in Eindhoven werd aangehouden wegens het voorbereiden van een terreuraanslag, moet als het aan justitie ligt acht jaar de cel in. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is hij lid van ISKP. Dit is een tak van de terroristische groepering Islamitische Staat.

De verdachte, Abdusamad A., hield zich in meerdere landen, waaronder Nederland, bezig met het werven van leden voor IS-cellen om aanslagen voor te bereiden. Dat is in elk geval wat het OM denkt. Twee jaar na zijn aanhouding stond de man maandag voor de rechtbank in Rotterdam. Hij ontkent in alle toonaarden: "Ik heb niks met IS te maken.

De 31-jarige A. werd in juli 2023 in Eindhoven aangehouden. Dat gebeurde na een uitvoerig opsporingsonderzoek, dat was ingesteld nadat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) informatie over hem had gekregen. Een jaar eerder was de verdachte met zijn vrouw vanuit Oekraïne naar Nederland gekomen.

Ex-vrouw vrijgesproken

Zijn toenmalige echtgenote werd tegelijk met A. gearresteerd. De uit Kirgizië afkomstige vrouw verbleef toen in Breda. Zij raakte als 16-jarige onder invloed van IS en op 17-jarige leeftijd probeerde ze te vertrekken naar het IS-grondgebied in Syrië. Haar ouders konden dit voorkomen. Uiteindelijk wist zij met A. toch te vluchten, volgens OM was ook zij diep geradicaliseerd. Toch werd ze vorig jaar vrijgesproken. Het stel is inmiddels gescheiden.