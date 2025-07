Aanslagen voorbereid en plannen via TikTok gedeeld: twee jaar cel geëist

Of hij het echt zou doen? Hij zegt van niet. Toch wordt een 19-jarige man uit Eindhoven verdacht van het voorbereiden van aanslagen. Uit zijn telefoon kwam een beeld van iemand naar voren die radicaal extremistische ideeën zou hebben. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste maandag bij de rechtbank in Den Haag twee jaar gevangenisstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk.

Gebouwen en personen op de korrel Samen hadden ze het via berichtendienst Telegram over het geloof en hoe vanuit dat geloof het doden van ongelovigen werd goedgepraat. Ze spraken over mogelijke doelwitten voor aanslagen, zoals het parlement, rechtbanken en kerken. Ook hadden ze personen op het oog. PVV-voorman Geert Wilders bijvoorbeeld.

De Eindhovenaar, A.K., kwam in beeld nadat in Den Haag een onderzoek was begonnen tegen een jongen van vijftien uit deze stad. De twee jongemannen bleken contact met elkaar te hebben.

Ze zouden ook van plan zijn geweest om Edwin Wagensveld te ontvoeren of te doden. Wagensveld is de voorman van Pegida, een rechtsextremistische groepering, die geregeld ageert tegen de Islam.

Ook deelden ze filmpjes van hoe je bijvoorbeeld een bom kunt maken of hoe je het beste iemand kunt neersteken. 'Al gezien?', reageerden ze dan naar elkaar.

De Eindhovenaar zegt dat hij nooit van plan was daadwerkelijk iets te ondernemen. Dat maakt in de strafzaak eigenlijk geen verschil, vindt het OM. Ook al deelden ze alleen nog maar filmpjes en informatie, toch vindt het OM dit al voorbereiding van een aanslag. Immers, zonder die informatie kun je de aanslag niet uitvoeren, redeneerde de officier van justitie. "Als je geen kennis vergaart over een explosief, hoe kun je dat dan gebruiken?"

K. deelde ook veel filmpjes op zijn openbare TikTok-account, filmpjes die soms wel duizend keer zijn bekeken. Daarom wordt hij ook verdacht van het verspreiden van opruiend terroristisch materiaal.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak. In maart 2023 werden negen Eindhovenaren vrijgesproken van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze zaten acht maanden vast in de speciale terroristenafdeling van de gevangenis in Vught. Ook K. zit hier gedetineerd.