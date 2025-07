Zedendelinquent gaat weer de fout in met jonge meisjes: cel en behandeling

Een 25-jarige zedendelinquent uit Halsteren heeft een gevangenisstraf van zestien maanden gekregen van de rechtbank in Breda. De man, Serge H., was net veroordeeld voor ontucht met jonge meisjes, toen hij in herhaling viel. Bovendien had H. kinderporno in zijn bezit.

De voorwaardelijke straf die hem voor het eerdere vergrijp was opgelegd, weerhield hem er niet van zich opnieuw schuldig te maken aan zedenfeiten. Zeven minderjarige meisjes wist hij deze keer te misleiden. Behalve de 16 maanden cel, wacht H. ook acht maanden wanneer hij weer de fout ingaat, met een proeftijd van drie jaar. Tijdens de rechtszaak, twee weken geleden, zei hij ‘gemotiveerd’ te zijn en zich aan alle bijzondere voorwaarden te zullen houden. Sadistische seksspelletjes

Een jaar geleden deed hij dat niet. Twee dagen na de vorige uitspraak, in april 2024, had H. al een afspraak met zijn eerste (nieuwe) slachtoffer. Hij stuurde het meisje van toen veertien jaar veelvuldig seksueel getinte berichten. H. wilde extreme, sadistische seksspelletjes op haar uittesten. Hij kreeg haar zover dat ze elkaar ontmoetten in een hotel. H. wilde daar seks met haar hebben, terwijl hij wist dat ze hiervoor te jong was.

De twee troffen elkaar op de parkeerplaats van het hotel. H. omhelsde het meisje en raakte haar billen aan. Verder kwam het niet, omdat het slachtoffer haar oudere broer had meegenomen. Die wist H. vast te houden tot de politie kwam. Tien dagen later kon H., opgenomen in de psychiatrische instelling Vrederust in Halsteren, het weer niet laten. Hij bood zes minderjarige meisjes geld als ze zijn geslachtsdeel zouden aanraken of hem zouden pijpen. Aan drie van hen liet hij (ongevraagd) zijn ontbloot en stijve geslachtsdeel zien. Eigen fantasieën

Volgens de rechter kan het niet tot het verstand van H. doordringen dat hij met zijn gedrag psychische schade kan aanrichten bij zijn doelgroep. Hij laat zich alleen maar leiden door zijn eigen seksuele fantasieën. Deskundigen stellen dat zijn gedrag hem voor een deel niet valt toe te rekenen. Zij hebben hem onderzocht en stellen vast dat H. met diverse afwijkingen kampt. Mogelijk is er ook sprake van een pedofiele stoornis, waarbij hij zich aangetrokken voelt tot puberale meisjes. Als H. niet wordt behandeld, dan blijft de kans op herhaling hoog tot zeer hoog. Tbs wordt echter niet aangeraden. Reclassering adviseert hem op te nemen in een streng beveiligde kliniek die gericht is op zedendelinquenten. Ook stelt ze voor hem niet in contact te laten komen met minderjarigen en kinderporno te vermijden. De rechtbank kan zich hierin vinden, maar beseft dat de aanpak van H. veel tijd gaat vergen: “De behandeling kan immers verlopen met vallen en opstaan.” S. moet overigens aan het meisje van veertien dat op het nippertje aan seks ontsnapte, een schadevergoeding van 500 euro betalen.