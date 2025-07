Iconische Gondoletta krijgt make-over: eerste nieuwe boot vaart al mee

Mensen hebben er hun eerste zoen gehad, hun verjaardag gevierd of probeerden er tijdens een familiedag even tot rust te komen. De Gondoletta in de Efteling is voor veel mensen meer dan alleen twintig minuten varen. Na dertig jaar is het tijd voor vernieuwing: de iconische bootjes worden vervangen. Het eerste nieuwe bootje vaart sinds eind juni, de rest volgt later dit jaar.

De indeling van de gloednieuwe boten is veranderd, waardoor er plaats is voor acht in plaats van zes bezoekers. “Geen drie banken achter elkaar, maar twee keer twee banken tegenover elkaar", vertelt projectleider Bas Boertien. Ook aan de decoratie is gedacht. "Elk boot krijgt een nieuw gedecoreerde achtersteven en een boegbeeldje in de vorm van een vis.”

Het nieuwe boegbeeldje dat op alle boten komt te staan (foto: Efteling).

Na 30 jaar varen was het tijd voor vernieuwing. Het eerste nieuwe exemplaar vaart sinds 25 juni mee. De andere boten worden vanaf september stapsgewijs vervangen. Het is nog niet bekend wat er met de oude boten van de Gondoletta gaat gebeuren, laat een woordvoerder weten. "Normaal gesproken worden een of meerdere exemplaren bewaard door onszelf als erfgoed." De oude boten worden in ieder geval niet verkocht aan Eftelingliefhebbers. "Over het algemeen stellen we onderdelen uit de Efteling niet beschikbaar voor externen," aldus de Efteling.

De gedecoreerde achterkant van de nieuwe bootjes (foto: Efteling).