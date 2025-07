ZLTO wil honderden miljoenen om boeren te beschermen tegen criminelen

Er moeten honderden miljoenen euro's gestoken worden in het veilig houden van het buitengebied, als het aan ZLTO-bestuurder Hendrik Hoeksma ligt. Ondermijning ligt op de loer, blijkt uit een onderzoek dat deze week werd gepubliceerd door verschillende boerenorganisaties.

Drie boerenorganisaties, LTO Noord, de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (ZLTO) en het Platform Veilig Ondernemen Brabant Zeeland onderzochten hoe vaak boeren te maken krijgen met criminelen, zoals dubieuze huurvoorstellen door drugsproducenten of de diefstal van waardevolle machines.

Uit dit gezamenlijk onderzoek blijkt dat 61 procent van de ondernemers in Brabant en Zeeland ooit slachtoffer is geweest van inbraak of diefstal. Drugscriminaliteit blijft ook een groot probleem: 70 procent van de agrariërs in Brabant en Zeeland zegt iemand te kennen bij wie een agrarische gebouw misbruikt is door drugscriminelen.