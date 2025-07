Jongen (15) doet zich voor als agent en wordt aangehouden

Een jongen van vijftien is maandagochtend opgepakt, omdat hij zich in Tilburg zou hebben voorgedaan als agent. Met zijn hulp werden bankpassen en kostbaarheden gestolen van een bewoner van een huis aan de Bellinistraat.

Het slachtoffer werd op 31 maart zover gekregen om bankpassen en kostbaarheden klaar te leggen. Deze werden even later opgehaald. Het slachtoffer besefte te laat dat het geen zuivere koffie was. Toen de bewoner in de gaten kreeg dat het telefoontje niet van een echte agent maar van een oplichter was, werd direct de politie gebeld.

De politie begon meteen een buurtonderzoek: er werd gesproken met getuigen en er werden camerabeelden bekeken. Ook is forensische opsporing gevraagd onderzoek te doen naar sporen in het huis van het slachtoffer. Er werden sporen gevonden en zo werd de identiteit van de verdachte bekend. Wat voor sporen er zijn aangetroffen, is niet bekend.

De jongen uit de gemeente werd maandagochtend opgepakt, zo werd dinsdag bekend. Hij werd van zijn bed gelicht. In het huis waar hij verbleef zijn ook gegevensdragers (zoals computers, usb-sticks of telefoons) in beslag genomen. De politie doet verder onderzoek. De verdachte zit nog vast en wordt verhoord. Een woordvoerder van de politie kon niet zeggen of de oplichting het werk van de knul alleen was of dat er meer mensen betrokken zijn geweest. Hij sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht.

