Wijk afgegrendeld om verwarde bewoner: burgemeester wil dat man verhuist

Burgemeester Mark Buijs van Roosendaal wil ‘er alles aan doen’ om te voorkomen dat de man die vorige week urenlang voor opschudding zorgde in de Fatimawijk terugkeert naar zijn woning. "We gaan bekijken of we hem een andere plek kunnen geven. Maar het is uiteindelijk aan de man zelf of hij hiermee akkoord gaat. Wij kunnen hem niet hiertoe dwingen", vindt Buijs.

Burgemeester Buijs reageert hiermee op de gevoelens van onveiligheid in de wijk na de urenlange omsingeling van zijn huis afgelopen donderdagmiddag en -avond. Daarbij dreigde hij zichzelf en anderen in het huis iets aan te doen. Volgens ooggetuigen zou hij ook met een wapen hebben rondgelopen op straat. Na een urenlange omsingeling wist de politie hem zonder problemen uit zijn huis te halen. Goede begeleiding

Na de arrestatie van de man sprak burgemeester Buijs nog urenlang na met buurtbewoners. "Het heeft een ongelooflijke impact gehad. Zeker ook bij een aantal kinderen die na het zien van wapens in de wijk echt van slag waren. Gelukkig hebben we ouders goed kunnen begeleiden en mogelijkheden kunnen bieden voor verdere hulp. Ook op vrijdag hebben we ze in een tentje in de wijk ruimte geboden om hun verhaal te kunnen doen."

Buijs vervolgt: "Tijdens het incident zijn twee scholen ontruimd. Ik wil ze een groot compliment geven over hoe ze hier mee om zijn gegaan. Dat was zeer professioneel." Veiligheid wijk staat voorop

Volgens buurtbewoners kampt de man met psychische problemen. Zijn advocaat doet hierover geen mededelingen. Ook Buijs wil hierover niks kwijt: "Dat is aan de rechtbank. Wij bekijken ondertussen of er begeleiding voor de man nodig is. Of dat we andere maatregelen moeten treffen voor de bescherming van de wijkbewoners. We zijn daar volop mee bezig en ik heb alle vertrouwen in een goede oplossing." De halve wijk werd afgesloten door zwaarbewapende agenten:

Volgende week woensdag wordt de man voorgeleid aan de raadkamer. Die beslist of hij vast moet blijven zitten tot de rechtszaak begint. Burgemeester Buijs is blij dat het incident uiteindelijk met een sisser is afgelopen. "Gezien de enorme opschaling van verschillende politiediensten had dit zo maar eens anders kunnen eindigen. Uiteraard ben ik hierover achteraf enorm opgelucht." Dinsdag werd bekend dat justitie de man verdenkt van illegaal wapenbezit en bedreiging. Hij blijft nog zeker tot volgende week woensdag vastzitten. Volgens zijn advocaat was haar cliënt in het bezit van een luchtbuks. Of hij nog andere wapens had, wil ze niet ze niet zeggen.