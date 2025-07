Bejaarde vrouw overvallen: 'respectloze' familiebende krijgt tot 8 jaar cel

Aan zeven mannen uit Oss en Lelystad is tot acht jaar gevangenisstraf opgelegd. Volgens de rechtbank in Den Bosch maakten zij zich samen schuldig aan onder meer beroving, oplichting en een gewelddadige woningoverval. Het gaat om broers en neven. Een verdachte is vrijgesproken.

De groep, die in wisselende formaties opereerde, deed in juni vorig jaar voor het eerst van zich spreken. Met een babbeltruc probeerde een van de mannen die nu veroordeeld zijn, verschillende oudere mensen te misleiden en hen dierbare spullen afhandig te maken. Een keer lukte dat. De buit bestond uit een grote hoeveelheid sieraden en meerdere bankpassen.

'Lak aan kwetsbaarheid' “Voor iedereen is duidelijk hoe kwetsbaar iemand van die leeftijd is en wat de impact van een nachtelijke overval is. De verdachten trokken zich hier niets van aan”, zo wordt toegelicht in de uitspraak, die deze woensdag is gedaan.

Een andere poging, in Heusden, mislukte. In september 2024 ging dezelfde man (30) weer voorop toen ze in het holst van de nacht terugkeerden naar het huis in Heusden waar het eerder misging. Samen met zijn makkers van 26, 27, 29, 31 en 34 drong hij de woning binnen van de 92-jarige vrouw. Zij lag te slapen toen de mannen met maskers op binnen kwamen. De 30-jarige 'bendeleider' trok ringen van de vingers van de vrouw. De groep ging er ook met andere kostbare goederen vandoor.

Geslagen, geschopt en getaserd

Een week na deze woningoverval pleegde de bende een gewelddadige beroving op een vape-verkoper. Met een vooropgezet plan lokten zij het slachtoffer in de val. De 30-jarige man, die ook hier het voortouw nam, deed zich voor als eigenaar van een Turkse supermarkt en sprak met hem af in Rosmalen. Daarna is de verkoper met een smoesje meegelokt naar een andere plek, waar hij door vijf mannen werd opgewacht.

Het slachtoffer werd geslagen, geschopt en getaserd. Volgens de rechter ging dat met fors geweld. Daarna werd hij beroofd van zijn vapes en sigaretten, zijn auto en de spullen die daarin lagen.

Een 22-jarige verdachte uit Lelystad ontsnapte aan een gevangenisstraf. Hij was weliswaar in Heusden toen een van de overvallen werd gepleegd, maar er kan niet worden vastgesteld dat hij deel uitmaakte van de dadergroep. Verder is niet bewezen dat hij op de hoogte was van het plan om een inbraak of woningoverval te plegen en dat hij in het huis is geweest dat werd overvallen. De rechtbank spreekt hem daarom vrij.

Schadevergoedingen tot ruim 24 mille

De vrijgesproken man hoeft dan ook geen schadevergoeding te betalen. De zeven andere familieleden wel. De bedragen waar slachtoffers recht op hebben, variëren van bijna 4.000 tot ruim 24.000 euro.

De zwaarste straf werd uitgedeeld aan de 30-jarige man, die vaak een prominente voortrekkersrol had. Hij was ook degene die het meeste geweld gebruikte. Hij is de oudste broer van twee andere medeverdachten. Dat hij er een gewoonte van lijkt te maken om met zijn broers op boevenpad te gaan, ziet de rechtbank als een kwalijk patroon. De man kan de komende acht jaar zijn zonden overdenken.

Het OM had dus hoger ingezet, maar de rechtbank koos voor een minder zware straf. In een van de uitspraken meldt de rechter hierover 'dat zij haar eigen uitgangspunten hanteert en tot een andere bewezenverklaring komt.' Ook is de rechter 'van oordeel dat de ernst van de feiten voldoende tot uitdrukking komt met de opgelegde gevangenisstraf.'

De overval op de hoogbejaarde vrouw werd 's nachts gepleegd: