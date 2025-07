Rus deelt bedrijfsgeheimen van ASML en gaat drie jaar cel in

Een Rus gaat drie jaar de cel, omdat hij bedrijfsgeheimen van chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven en chipfabrikant NXP met Rusland deelde. De rechtbank in Rotterdam heeft dit bepaald. De 43-jarige German A. kon ongestoord als ex-werknemer van deze bedrijven zijn gang gaan.

De Rus erkende in de rechtbank dat hij adviezen heeft verstrekt, maar zei dat hij zich niet heeft afgevraagd of de bestanden wel naar Rusland mochten. Volgens hem had hij die bewaard voor eigen gebruik.

A. werkte tussen 2021 en 2024 voor ASML en NXP en kopieerde in die periode geregeld gevoelige informatie van de servers. Het gaat om informatie van de Nederlandse chiptechnologie die hij volgens de rechter niet nodig had voor zijn eigen werkzaamheden

Volgens de rechter heeft de Rus sancties die de Europese Unie in 2014 oplegde overtreden. Ook maakt hij zich schuldig aan computervredebreuk. Het Openbaar Ministerie had vier jaar cel geëist tegen A., maar de rechtbank acht niet bewezen dat hij geld ontving voor het doorspelen van informatie.

Volgens de rechtbank deelde A. met opzet informatie over de productielijnen van microchips met een persoon in Rusland voor gebruik in dat land. "Het verlenen van advies aan en het delen van technologie met Rusland is buitengewoon ernstig", aldus de rechter.

"Het kan bijdragen aan het versterken van militaire of strategische capaciteiten van dat land, wat gevolgen heeft voor Oekraïne. Ook kan het indirect gevolgen hebben voor de internationale veiligheid en stabiliteit."

A. werd afgelopen december opgepakt. Hij kreeg destijds al een inreisverbod van twintig jaar, omdat hij een gevaar werd geacht voor de nationale veiligheid.