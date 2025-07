Drugslab gevonden in grote loods op industrieterrein, vier arrestaties

In een loods aan de Industrieweg in Waalwijk is donderdagmiddag een drugslab gevonden. Er zijn drie mannen en een vrouw aangehouden. Twee verdachten komen uit Sprang-Capelle en twee Capelle aan de IJssel. De politie is massaal aanwezig op het terrein en is druk bezig in de loods. Ook is er een Amerikaanse pick-up truck in beslag genomen door de politie.

Volgens de politie gaat het om een klein drugslab dat erg goed verstopt zat. Het is omringd met houten pallets. Wat voor soort drugs werden gemaakt, is nog onduidelijk. Of het lab in bedrijf was op het moment van de inval is ook niet bekend. De landelijke Forensische Opsporing doet onderzoek in de loods. Zij zijn gespecialiseerd in drugslabs. Het laboratorium zal ontmanteld en opgeruimd worden door een gespecialiseerd bedrijf.