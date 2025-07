Heftig gevecht middelbare school, leerlingen moeten tot 200 euro betalen

De drie leerlingen die eind november vorig jaar betrokken waren bij een vechtpartij op het Pius X-College, een school voor middelbaar onderwijs in Bladel, hebben boetes tot 200 euro gekregen. Dit heeft het Openbaar Ministerie laten weten. Het liep vorig jaar zo uit de hand dat de leiding van de school moest besluiten om het Pius X voor de rest van de dag te sluiten.

De ruzie begon die maandag 25 november toen twee broers op een leerling af gingen. Wat hiervoor de aanleiding was, is niet bekend. "Maar daar is iets aan voorafgegaan", zei rector-bestuurder Maarten de Veth tegen Omroep Brabant.

"De ouders zijn samen met nóg een zoon naar school gekomen", zei De Veth. "Moeder ging het gesprek aan, dat verliep rustig. Maar toen de vader hoorde dat zijn drie kinderen waren opgepakt, ging hij volledig door het lint."

Stroomstootwapen nodig

De man en zijn oudere zoon werden zo boos dat de politie een stroomstootwapen nodig had om op het schoolplein tot aanhouding over te kunnen gaan.

Het gebeurde allemaal in de ochtendpauze, waardoor veel leerlingen en docenten het geweld meekregen. Dit maakte zoveel indruk dat De Veth moest besluiten om iedereen de rest van de dag vrijaf te geven.

Het heeft veel impact gemaakt op de medeleerlingen, zo zei hij enkele dagen later. De school heeft hen ook de kans geboden om na te praten met elkaar over wat ze gezien hebben. "Maar hun veiligheid was nooit in het geding", bezweert De Veth. De betrokken conciërges werkten na het voorval gewoon verder, maar ze waren volgens de rector-bestuurder van Pius X wel 'emotioneel geraakt'.

Boetes tot 200 euro

Ruim een half jaar later is nu bekend geworden dat de drie leden van het gezin die op het Pius X zaten, een boete hebben gekregen. De hoogste boete, 200 euro, was voor een 15-jarige; de twee familieleden van twaalf en zeventien kwamen er vanaf met een boete van 100 euro. Het is niet bekend of hun vader en een andere broer vervolgd worden.

De drie familieleden die op het Pius X zaten, mochten tijdelijk niet naar school. Het is onduidelijk of en wanneer ze er zijn teruggekeerd.

De rector gaf Omroep Brabant tekst en uitleg: