Zomerschool houdt de woordenschat van kinderen op peil tijdens de vakantie

Terwijl veel kinderen hun koffers pakken voor een vakantie in de zon, zitten Mahsa, Rafat en Katie May gewoon op school. Niet omdat het moet, maar omdat ze dat zélf willen. “Je leert nieuwe woorden én nieuwe vriendinnen kennen,” zegt Mahsa lachend. Zij en anderen kinderen gaan deze week naar de zomerschool in Waalre.

De zomerschool is een initiatief van scholenkoepel Atalenta en wordt deze week (7 t/m 11 georganiseerd voor kinderen van de kinderopvang tot en met groep 7. Volgens Gerry de Bruyn, regiodirecteur van scholenkoepel Atalenta, is de zomerschool hard nodig: “Voor kinderen waar thuis geen Nederlands gesproken wordt, zien we in de zomervakantie vaak een terugval. En dat geldt niet alleen voor taal. Ook sociaal gezien raken sommige kinderen een beetje achterop.” In de gemeente Waalre, onderdeel van de Brainportregio, stijgt het aantal expatkinderen en kinderen van migranten. “Daar moeten we ons onderwijsaanbod op afstemmen. De zomerschool is daar een mooi voorbeeld van,” aldus De Bruyn.

De zomerschool in Waalre (foto: Jos Verkuijlen)

“Op de zomerschool doe je leuke dingen en daar leer je van,” vertelt Rafat. Hij zit in de klas met de oudste kinderen. “Je kan tekenen, spelletjes spelen en zelfs boodschappen doen om later iets mee te koken.” Of hij liever thuis vakantie had gehad? “Eigenlijk wel ja, maar dit is ook leuk. Volgend jaar weer? Ja eigenlijk wel. Omdat je leuke dingen kan doen én kan leren. Daar hou ik van.” Ook Katie May is enthousiast: “Thuis spreken we geen Nederlands. Mijn moeder komt uit Algerije en mijn vader uit Ierland. Hier leer ik beter Nederlands én kan ik spelletjes spelen en nieuwe kinderen ontmoeten. Ik bak graag. En nu moet ik hier recepten lezen. Daar leer ik nieuwe woorden van.”

