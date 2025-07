Bolle Jos moet crimineel vermogen van ruim 96 miljoen euro terugbetalen

Voortvluchtig drugscrimineel Jos Leijdekkers uit Breda, ook bekend als Bolle Jos, moet ruim 96 miljoen euro aan crimineel vermogen terugbetalen. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam maandagmiddag geoordeeld. Dat bedrag is lager dan de ruim 221 miljoen die eerder door justitie werd geëist. Het is de grootste ontnemingszaak in de Nederlandse strafgeschiedenis.

De rechter oordeelde dat er voldoende bewijs is dat Leijdekkers het enorme bedrag heeft verdiend met grootschalige cocaïnehandel en witwaspraktijken. Volgens de rechtbank stond zijn luxueuze levensstijl, bestaande uit onder meer vastgoed in Dubai, dure horloges en miljoeneninvesteringen, in geen verhouding tot een legaal inkomen. Daarmee werd een deel van de vordering van het Openbaar Ministerie toegewezen. Leijdekkers is al jaren voortvluchtig en staat internationaal gesignaleerd. Ondanks meerdere veroordelingen, waaronder een celstraf van 24 jaar in Nederland en 13 jaar in België, wist hij tot op heden uit handen van justitie te blijven. De drugsbaron zou zich vermoedelijk ophouden in West-Afrika. Zijn naam dook op in miljoenen chatberichten van het gekraakte Sky ECC-netwerk, waaruit zijn centrale rol in de internationale drugshandel zou blijken.

Bij de start van het kaalpluk-proces in Nederland presenteerde justitie acht extra drugstransporten. Die kwamen bovenop de zes waar hij al voor is veroordeeld. Ladingen coke die tussen december 2019 en augustus 2020 in beslag zijn genomen in Rotterdam, Antwerpen, Frankrijk, de Dominicaanse Republiek, Brazilië en Uruguay. In totaal dus 14 drugstransporten van 14.000 kilo coke bij elkaar.

De rechtbank komt na berekening uit op een totaal bedrag van 127 miljoen wat Jos verdiend heeft met de cocaïnehandel. Na die berekening werd de waarde berekend van de zes partijen cocaïne die in beslag zijn genomen. Na aftrek van de inbeslaggenomen transporten komt de rechtbank dus op een bedrag van bijna 97 miljoen.

150 kilo goud

Volgens de rechtbank heeft Leijdekkers grote partijen cocaïne geïmporteerd die hij met crimineel, contant geld heeft betaald. Vaststaat dat hij 150 kilo goud heeft gekocht, aldus de rechtbank. Volgens het OM had hij ook een appartement, dure horloges, handtassen en een auto voor zijn familie gekocht, maar dat is niet komen vast te staan, oordeelt de rechtbank. De rechtbank heeft de waardes daarvan dan ook buiten de berekeningen gelaten.



De uitspraak is een mijlpaal in de aanpak van ondermijnende criminaliteit en toont de rechtbank ook inzet op het afpakken van crimineel vermogen, ook wanneer de verdachte zelf onvindbaar is. Toch blijft de handhaving voorlopig symbolisch: zolang Leijdekkers voortvluchtig blijft, is het innen van het bedrag een taaie juridische en praktische uitdaging. Als hij dat niet doet hangt hem een gijzeling van 1080 dagen boven het hoofd.

Het OM gaat het vonnis bestuderen, zei een persofficier na afloop van de uitspraak van de rechtbank. "Deze uitspraak laat zien dat we bijna 97 miljoen euro mogen gaan afpakken van Jos Leijdekkers. Dat is een stap in de goede richting en een bijzonder hoog bedrag."

Ook Leijdekkers zelf zou nog tegen deze uitspraak van de rechtbank in beroep kunnen gaan. Maar aangezien hij en zijn advocaat niet bij de uitspraak aanwezig waren, is dat onduidelijk.

In deze video zie je meer over de zaak tegen Bolle Jos en wie hij is: