Gevangene klimt op dak van PI in Vught: voor straf in isoleercel

Een gedetineerde is afgelopen vrijdag op het dak van een van de gebouwen van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught geklommen. Dit gebeurde binnen de gevangenismuren. De man moet voor straf een aantal dagen in een isoleercel doorbrengen.

De gedetineerde was eerder op de dag met toestemming van het personeel onbegeleid naar de visitatie-afdeling geweest. Op die afdeling worden persoonlijke spullen van gevangenen bewaard. Op de terugweg ging de man niet meteen terug naar zijn eigen cellenvleugel, maar wist hij via de brandtrap een dak op te klimmen. Dat werd snel ontdekt, waarna het personeel hem wist te bewegen om het dak te verlaten. De gedetineerde, die in een reguliere afdeling van de PI zit, vertelde achteraf dat hij verder geen bedoelingen had met zijn eigen manier van luchtje scheppen. Desondanks heeft hij straf gekregen voor zijn klimactie: hij moet een aantal dagen in een isoleercel doorbrengen. PI Vught doet zoals gebruikelijk bij incidenten intern onderzoek naar dit voorval.