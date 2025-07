112-nieuws: Aanzienlijke schade bij autobrand • Auto raakt lantaarnpaal, crasht en eindigt op zijkant

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

05:49 Aanzienlijke schade bij autobrand Aan het Schaarhuispad in Den Bosch vatte maandagnacht een geparkeerde auto vlam. Een buurtbewoner zag een lichtflits, ontdekte vervolgens de beginnende brand en schakelde meteen de brandweer in. Lees verder Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

05:40 Auto raakt lantaarnpaal, crasht en eindigt op zijkant Een auto crashte maandagnacht in de Cereslaan in Heesch. De auto raakte een lantaarnpaal en kwam vervolgens op zijn zijkant tot stilstand. Dit gebeurde rond kwart voor twee 's nachts. Lees verder Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.