112-nieuws: Man gewond naar ziekenhuis, traumahelikopter geland • Auto en motor botsen frontaal op elkaar, motorrijder gewond naar ziekenhuis

Een man is dinsdagavond gewond geraakt bij een huis aan de Koksedijk in Gemert. Het is niet helemaal duidelijk wat er precies gebeurd is. Volgens een buurtbewoner zou ‘de jongeman’ in het gezicht geraakt zijn door een paal waar met meerdere mensen aan werd getrokken. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er landde ook een traumahelikopter.

