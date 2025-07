'Driekus K. lag ook in Gouda in de bosjes te wachten op zijn ex'

Het lijkt erop dat Driekus K. dinsdagmiddag in Gouda op dezelfde manier te werk is gegaan als bij het neerschieten van zijn ex in 2008 in Boxtel. K. lag toen in de bosjes op de vrouw te wachten. Ook dinsdag is hij door een voorbijganger gezien in een nabijgelegen park. Een man die zijn hond uitliet, zag hoe K. met een verrekijker de bosjes indook.

Ongeveer een half uur nadat de voorbijganger de verdachte zag, wordt de 39-jarige Eindhovense op de Bosweg in Gouda doodgeschoten. Dat gebeurde in het bijzijn van kinderen.

De vrouw overleed dinsdag op straat aan haar verwondingen. K. werd na een urenlange zoektocht zwaargewond gevonden in de duinen in Scheveningen. Ook hij viel niet meer te redden.

Een half uur in de bosjes K. werd in 2009 tot 13 jaar cel veroordeeld voor poging tot moord op zijn ex. Uit het vonnis van de rechtszaak van destijds valt op te maken dat hij zich in de wijk Hoogheem bijna een half uur in de bosjes verschanste. Zijn ex kwam met haar broer en zoontje aanrijden en liep naar haar flat. K. liep op hen af en opende het vuur. De vrouw belandde op de intensive care en overleefde de moordaanslag ternauwernood, maar hield er blijvende lichamelijke en psychische klachten aan over.

Wat is femicide?

Femicide of vrouwenmoord is het opzettelijk doden van een vrouw of meisje, omdat ze een vrouw of meisje is. Vaak spelen huiselijk geweld, (eer)wraak, haat of controle een rol bij femicide.

In veel gevallen is de dader een partner of ex-partner. Maar het kan ook gaan om een familielid, vriend of kennis of zelfs een onbekende van de vrouw.

