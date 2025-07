Dit dorp dreigde dood te bloeden, maar Tim (33) opent er een supermarkt

Een donkere, lege en dichte supermarkt: het schrikbeeld van ’s Gravenmoer was werkelijkheid geworden. De enige super van het dorp was dicht, maar na ruim een maand is ‘ie weer open. De zaak is gered. “Het dorp dreigde dood te bloeden. De ziel was weg”, vertelt buurtbewoner Alice Poiesz (74), die opgelucht adem kan halen.

Eigenaar PLUS Supermarkten zette de Coop-locatie in de etalage en dat had alles te maken met cijfers. Het moederbedrijf zag geen brood meer in de zaak in 's Gravenmoer. Een opvolger werd niet gevonden.

Paniek "De paniek in het dorp was groot", vertelt ondernemer Tim van Dulmen (33), de nieuwe eigenaar van de winkel. "Wij geloven hier echt in. We vinden dat het moet kunnen hier." Vorige week, op 11 juli, ging de Coop aan de Molendijk na 5 weken weer open.

De kassa's bliepen weer en de schappen liggen tjokvol. De feloranje Coop-letters zitten ook weer tegen de gevel. De enige supermarkt in het dorp bruist donderdagmiddag weer, zo vlak voor lunchtijd. "Helemaal super", glundert Alice. "Hier in het dorp wonen veel oudere mensen. Het praatje maken bij de kassa, dat is heel erg fijn."

Waarom ondernemer Tim het denkt te gaan redden? "Ik sta hier zes dagen in de week zelf, mijn vrouw werkt ook in de supermarkt. Je ziet ons veel!" Hij denkt zo beter aan te kunnen voelen wat de klanten willen. "De kosten waren ook wel heel erg hoog. Dat moest gereorganiseerd worden", legt Tim uit.

De structuur is nu heel anders. Tim is franchisenemer en doet zijn inkopen bij een groothandel, die de bekende oranje Coop-naam heeft overgenomen. Geen vrijwilligers, geen doneeracties of subsidies: de zelfstandig ondernemer moet zijn eigen knaken gaan verdienen.

Een flinke groep buurtbewoners hielp zelfs eenmalig vrijwillig mee om de supermarkt sneller klaar te maken voor de opening. Zo maakten ze koelingen schoon en hielpen ze met vakken vullen. "Op mijn 74ste heb ik nog rekken staan vullen", schatert een van hen. "Dat was wel een heel leuke ervaring." Tim: "Ik wist niet wat me overkwam, hier zijn geen woorden voor."

In het dorp wonen ongeveer 2200 mensen, onder wie veel ouderen. De supermarkt hoopt daarom ook klanten uit omliggende plaatsen te trekken. "We moeten lokaal blijven kopen", vindt de 48-jarige klant Sandra Timmermans. "We hebben de supermarkt echt gemist."

'Geen vetpot'

Supermarkten in kleine dorpen hebben het moeilijk. Zo is in Huijbergen de enige supermarkt sinds deze week dicht. De enige supermarkt in Nieuw-Vossemeer sluit in september de deuren. "Het is geen vetpot", weet Tim.

Klanten hebben dus de macht in handen. Zij moeten hun boodschappen lokaal blijven kopen. Alice vervolgt: "We gaan echt ons best doen zodat hij open kan blijven."

Of de supermarkt over 5 jaar nog bestaat in 's Gravenmoer? Tim: "Zeker weten!"