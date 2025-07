Zo snel mogelijk 325 noodopvangplekken nodig anders dreigen spoedprocedures

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vraagt acht provincies, waaronder Brabant, om voor het eind van de maand in totaal 2600 noodopvangplekken voor asielzoekers te vinden. De organisatie is niet zeker dat er eind juli voldoende opvangplekken in Nederland zijn. Per provincie gaat het om 325 plekken. Brabant had op 1 juli 14.708 opvangplekken moeten hebben, maar heeft dat bij lange na niet gehaald.

De oproep van het COA is gestuurd naar Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland. Deze acht provincies hebben op 1 juli niet voldaan aan de aantallen opvangplekken die ze op grond van de spreidingswet moesten regelen. Onze provincie bleef op ruim negenduizend plekken steken, dat zijn er vijfduizend te weinig. In een brief aan de provincies schrijft het COA te willen 'voorkomen dat we eind juli gemeenten met spoedvragen moeten overvallen'. Het is zeer waarschijnlijk dat zonder in de totaal 2600 noodplekken, de organisatie deze spoedvragen wél moet sturen naar provincies en gemeenten omdat ze de asielzoekers niet meer kunnen opvangen. Dure noodopvang

De provincies hebben demissionair minister Mona Keijzer van Asiel en Migratie opgeroepen om de spreidingswet uit te voeren, in plaats van te vragen om noodopvanglocaties. Die tijdelijke plekken zijn namelijk duur in vergelijking met de reguliere plekken. Maar die komen er alleen als de minister de spreidingswet handhaaft, zeggen de acht provincies. Een woordvoerder van het COA laat weten dat de nood om verschillende redenen hoog is. "Er zijn in totaal te weinig opvangplekken, er blijven nieuwe asielzoekers naar Nederland komen en een andere belangrijke reden is dat veel tijdelijke opvanglocaties dicht gaan." Dat komt omdat die tijdelijke locaties 'nodig' waren tot rond de deadline van 1 juli.