Negen jaar cel geëist voor drugshandel en witwassen in berucht winkelgebied

Een 44-jarige Eindhovenaar moet als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt negen jaar de gevangenis in. Hij wordt verdacht van grootschalige drugshandel en witwassen. Ook wil justitie dat de man een gebiedsverbod van vijf jaar krijgt voor het gebied rond de Kruisstraat in Eindhoven. De verdachte werd in augustus vorig jaar betrapt toen hij 95 kilo aan grondstoffen voor harddrugs verkocht.

Op heterdaad betrapt De verdachte loopt tegen de lamp op 29 augustus, tijdens een politieactie tegen ondermijnende criminaliteit. In een horecazaak op de Kruisstraat in Eindhoven ziet de politie dat de verdachte samen met andere verdachten een drugsdeal afrondt. Onder een tafel wordt een groot bedrag aan cashgeld overdragen.

Dat het OM zo'n forse straf eist tegen de Eindhovenaar, is niet zomaar. "Hij is de spin in het web en waarschijnlijk meerdere webben als het gaat om kopen of verkopen van harddrugs en materialen om het te produceren. Iedereen weet hem te vinden." Daarnaast was de man al eerder in aanraking met justitie geweest voor drugscriminaliteit.

Goudmijn

Op zijn telefoon vindt de politie een schat aan bewijsmateriaal. Zo kan justitie de hele aanloop naar, en alle afspraken rond de drugsdeal teruglezen. Daarin heeft de Eindhovenaar volgens het OM een coördinerende rol. Maar de telefoon onthult nog veel meer.

Zo blijkt de verdachte alweer enige tijd bezig te zijn met drugshandel. In de gesprekken op zijn telefoon gaat het over blokken cocaïne, xtc-pillen, corrupte contacten, verschillende vermoedelijke smokkellijnen en zelfs de mogelijkheid om via vliegtuigen drugs te kunnen smokkelen. Voor justitie is er geen twijfel over mogelijk: de man is volop bezig met drugshandel of de voorbereiding ervan.

Tienduizenden euro's

En die handel in verdovende middelen levert de man flink wat geld op. Na zijn arrestatie op de Kruisstraat wordt er veel contant geld in zijn onderbroek gevonden tijdens het fouilleren.

In een ander onderzoek werd in de tuin onder zijn huis maar liefst 120 duizend euro contant geld gevonden. Zelfs in een stofzuiger wordt tienduizend euro gevonden. De Eindhovenaar zwijgt erover in de rechtbank, maar op de elastiekjes waarmee het geld bij elkaar is gebonden, zit zijn DNA.

Gebiedsverbod

Het OM wil dat de Eindhovenaar negen jaar achter tralies verdwijnt voor drugshandel en witwassen. Als hij daarna vrijkomt, wil justitie dat hij vijf jaar lang niet meer in de Kruisstraat en omliggende straten komt. De officier van justitie heeft daarom ook een gebiedsverbod geëist. “De straat wordt al lange tijd geteisterd door criminaliteit en dat leidt tot allerlei ellende: vechtpartijen, panden die worden beschoten, drugscriminaliteit, en witwassen."

Bewoners van het gebied rond de Kruisstraat en Woenselse Markt ervaren al jaren overlast van hangjeugd en criminelen. De buurt is beroemd en berucht en volgens justitie draagt de verdachte daaraan bij. "Het gebied is naar eigen zeggen 'van hem'. Uit onderzoek blijkt dat hij hier al lang komt en bezig is met zijn drugshandel en daarom willen hem er weren."