Indrukwekkend afscheid van fietser die omkwam na feest van roeivereniging

In Baarn hebben zaterdag honderden mensen afscheid genomen van de 19-jarige Simo van Barneveld. De inwoner van deze plaats overleed vorige week vrijdag bij een verkeersongeluk in Eindhoven.

Het ongeluk gebeurde vlakbij de plek waar beiden even daarvoor aanwezig waren bij het jubileumfeest van de plaatselijke roeivereniging ESR Thêta.

Stoet vanaf woonhuis

Ruim vierhonderd mensen stelden zich zaterdagmorgen op langs De Geerenweg in Baarn, waar de rouwstoet voor Simo passeerde, zo meldt RTV Utrecht. Hij werd vanaf zijn woonhuis naar een landgoed gebracht waar de afscheidsdienst zou plaatsvinden.

Mensen die de nabestaanden een hart onder de riem wilden steken, hadden omwonenden gevraagd een haag van wit licht te vormen met papieren harten en ballonnen. Ook was verzocht de Nederlandse vlag halfstok te hangen.

Jarenlang lid voetbalclub

In het clubhuis van SV Baarn kon daarna het afscheid worden gevolgd via een livestream. Simo was jarenlang lid van deze voetbalclub.

Simo’s voetbalvrienden zijn een actie begonnen om een herdenkingsboom te planten op het sportpark als blijvende herinnering.