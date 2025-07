Tilburgse Kermis: flinke regenbui en code geel • feest op het balkon

De komende tien dagen gaat Tilburg weer massaal oliebollen eten, over de kop in de booster en geluk beproeven bij de grijpautomaat. Van vrijdag 18 juli tot en met 27 juli vindt de grootste kermis van de Benelux plaats in het centrum van de stad. In dit liveblog kun je vrijdag meegenieten van de zondag op de Tilburgse Kermis.

Liveblog

16.30 Met bakken uit de hemel Inmiddels is het flink aan het regenen. De meeste mensen schuilen ergens zodat ze straks weer de kermis op kunnen. Het KNMI heeft nog tot vijf uur 's middags code geel afgegeven. Deze mensen maken van code geel lekker code oranje (foto: Evie Hendriks). En zij hopen dat de regen snel voorbij is.

15.30 De eerste druppels Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) heeft voor zondagmiddag en -avond code geel afgegeven vanwege zware onweersbuien. In Tilburg beginnen de eerste druppels te vallen, maar het slechte weer zet vooralsnog niet door. Volgens het KNMI kan er lokaal meer dan dertig millimeter neerslag in een uur vallen. Ook kunnen er hagelstenen met een grootte tot twee centimeter vallen en zijn windstoten met snelheden van 60 kilometer per uur mogelijk. Diehards laten zich niet wegjagen door een beetje regen.

14.30 Versierde balkons Wat doe je als je midden in het centrum van Tilburg woont? Dan maak je van je eigen balkon ook gewoon een kermisattractie. Deze mensen hebben bij de Besterdpoort goed uitgepakt. Feest op het balkon (foto: Evie Hendriks). Balkons op de Besterdpoort (foto: Evie Hendriks).

13.36 Kom langs bij 't Brabants Buske Ons Brabants Buske is natuurlijk ook aanwezig op de Tilburgse Kermis. Kom langs om jouw kermiskraker door te geven, een Brabandersjaal of sticker te scoren en om mee te dansen met de beste hitjes. We staan vlak bij de Schouwburg naast het Reuzenrad, niet te missen! Lees hier meer over parkeren, toiletten en andere praktische informatie. Hokeeeeej let's go naar het Brabantse Buske. 't Buske staat naast het reuzenrad.

13.30 Geen gezeik meer Vrouwen kunnen voortaan gratis plassen bij de wc's die de gemeente Tilburg geplaatst heeft bij de Tilburgse Kermis. Dat laat kermiswethouder Maarten van Asten weten. Vrouwen moesten tot zaterdag nog een euro per plasbeurt betalen, terwijl mannen gratis hun behoefte konden doen bij plaskruizen. De Tilburgse ‘Dolle Mina’s’ trokken daarom zaterdag ten strijde en gingen in protest: "Dit is plasdiscriminatie!" Lees hier meer over de gratis toiletten.

13.10 De Kermis-Mis bij de botsauto's Een kerkmis? Nee, het is een Kermis-Mis. Deze kerkdienst wordt bij de botsauto's gehouden met een priester van de Landelijke R.K. Parochie. "Ik vind het altijd leuk als ik op de kermis rondloop: exploitanten die een praatje maken. Dat is het. Niet alleen het ding laten draaien maar zeggen: fijn dat u er bent", start de priester de mis. De kerkdienst bij de botsauto's (foto: Manon Snoeren).