Eindhovenaar cel in voor oproepen tot terrorisme: 'Ernstig geradicaliseerd'

Een 19-jarige Eindhovenaar gaat een half jaar de cel in voor het verzamelen en delen van kennis die nodig is om een terroristisch misdrijf te plegen. Ook is hij veroordeeld voor het oproepen tot terrorisme. De rechtbank in Den Haag heeft dit bepaald. Er was twee jaar geëist.

Volgens de rechter heeft de ‘ernstig geradicaliseerde’ jongeman op TikTok video’s gedeeld die anderen oproepen tot de inzet voor de jihad, de gewelddadige strijd tegen mensen die de Islam niet aanhangen. Hij heeft zich ook schuldig gemaakt aan 'verwerpelijke uitlatingen'. Dit gebeurde allemaal vorig jaar zomer. Vrijgesproken van serieuze plannen

Het Openbaar Ministerie had hoger ingezet, omdat de jongeman, A.K., met anderen daadwerkelijk plannen zou hebben beraamd voor moord, doodslag en brandstichting met een terroristisch oogmerk. Ze zouden het onder anderen op PVV-voorman Geert Wilders en anti-Islamactivist Edwin Wagensveld hebben gemunt. Hiervan is K., wiens filmpjes op TikTok duizenden keren zijn bekeken, vrijgesproken. Dit was het zwaarste waarvan hij was beschuldigd. De man heeft ook steeds ontkend dat hij dit daadwerkelijk van plan is geweest.

K. heeft online veel informatie verzameld over onder meer het neersteken van anderen, het maken van explosieven en het omzeilen van explosievendetectie. Ook was hij in het bezit van materiaal dat het jihadisme promoot. Hij heeft online met anderen besproken welk gewelddadig lot, volgens zijn interpretatie van de islam, andersgelovigen verdienden. Ook probeerde hij anderen ervan te overtuigen dat deze interpretatie van de islam de enige juiste is. Hij heeft gesprekken via Telegram gevoerd over mogelijke doelwitten of locaties voor een aanslag, waarmee de verdachte erop heeft gezinspeeld dat hij anderen om het leven wil brengen. Tot concrete stappen is het nooit gekomen. 'Bedreiging voor rechtsstaat'

Terreurdaden, zoals aanslagen op openbare plekken, bedreigen de democratische rechtsstaat en de internationale gemeenschap, zo benadrukt de rechter in zijn uitspraak. Deze aanslagen worden gepleegd vanuit een intolerante religieuze ideologie, waarbij wordt geprobeerd het eigen gelijk op gewelddadige wijze aan anderen op te leggen. Hierbij worden – zo blijkt ook uit materiaal dat bij K. was gevonden – geen middelen en methoden geschuwd. Vaak zijn onschuldige burgers het slachtoffer, waarschuwt de rechter. Dergelijke acties wakkeren bovendien veel angst aan binnen de Nederlandse samenleving. De jongeman heeft als stok achter de deur een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar gekregen. Hij moet tijdens de proeftijd van twee jaar openstaan voor begeleiding in et leren over andere religies. Ook mag hij gedurende die periode niet in contact komen met extremistisch materiaal, laat staan dit verspreiden. Verder moet hij zich openstellen voor begeleiding door de reclassering.