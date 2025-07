Man 5,5 jaar de gevangenis in voor jarenlange 'gevaarlijke' inzet voor IS

Abdusamad A. uit Tadzjikistan, die in juli 2023 werd aangehouden in Eindhoven, was een groot gevaar voor de Nederlandse samenleving. Daarom moet de 31-jarige aanhanger van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) voor lange tijd uit de maatschappij worden geweerd en de cel in. Dit vindt de rechtbank in Rotterdam. De man wilde terroristische misdrijven plegen en zocht en vond hiervoor verschillende medestanders.

De man was opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag en volgens de rechter is daar geen woord aan gelogen. A. heeft zich zeven jaar lang op allerlei manieren en in verschillende landen ingezet voor IS. Hij wist zich te omringen met mensen die hetzelfde doel nastreefden. Ook in ons land was zijn doel om zoveel mogelijk geld te verdienen en zieltjes te winnen voor IS. Geld wilde hij ook inzamelen voor zijn broer, die als aanhanger van IS zou zijn aangehouden op verdenking van het plegen van aanslagen op consulaten in het Turkse Istanbul. Verder had A. zijn zinnen gezet op ‘grote dingen’, wat uitgelegd moet worden als aanslagen.

'Volstrekt ongeloofwaardig'

A. vertelde dat hij bereid is zelf jihad voor IS uit te voeren, zo staat in de uitspraak. Hij zei een jaar of twee nodig te hebben en dat hij dan zal gaan vechten. Daarna zou hij er te oud voor zijn. Tijdens de rechtszaak, twee weken geleden, verklaarde hij dat dit een grapje was en dat hij de oorlog in Oekraïne bedoelde. De rechtbank vindt deze uitleg volstrekt ongeloofwaardig. A.’s uitspraken werden vastgelegd door een aantal undercover politieagenten, die zich in zijn leven wisten te mengen.

De Tadzjiek kwam in februari 2023 in beeld bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). De man bleek al enige tijd in ons land te wonen. Hij maakte er geen geheim van dat hij aanhanger was van het gedachtegoed van IS. Ook was hij lid van een groepschat waarin vaak verheerlijkend werd gesproken over door deze organisatie gepleegde aanslagen. Verder toonde hij interesse in kleine automatische vuurwapens die ‘broeders uit Duitsland willen gebruiken voor een actie voor AlIah’.

De AIVD kwam er ook achter dat hij intensief contact onderhield met drie andere mannen die in Duitsland verbleven. Ze zochten elkaar geregeld op, in onder meer Breda, Eindhoven en Duitsland. Ook zij hebben voor de rechtbank gestaan en kregen tot twee jaar en negen maanden cel. Dit drietal werd in juli 2023 tegelijk met A. aangehouden, terwijl in Breda zijn toenmalige vrouw werd opgepakt. Zij heeft al eerder voor de rechter gestaan, maar werd vrijgesproken.