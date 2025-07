Mark Gillis thuis overvallen en toegetakeld: ook in hoger beroep 5 jaar

Vijf jaar gevangenisstraf kreeg een 45-jarige man uit Rosmalen van de rechtbank in Den Bosch voor de mishandeling van Mark Gillis in 2021. Hij was het er niet mee eens en ging in hoger beroep. Deze dinsdag bepaalde het gerechtshof in Den Bosch dat die vijf jaar cel een terechte straf is voor wat de zoon van vakantieparkenmagnaat Peter Gillis is aangedaan.

Bijna vier jaar later heeft hij er nog steeds last van, zo verklaarde hij tijdens de behandeling in hoger beroep. Mark Gillis zei dat hij zich niet meer veilig voelt en vaak angstig is. Hij is hiervoor ook in behandeling geweest bij een psycholoog.

Geschopt en geslagen Gillis werd, nadat hij ’s nachts was thuisgekomen, aan beide benen zijn woning binnengetrokken en vastgebonden. Daarna werd hij geschopt en geslagen tegen zijn hoofd en andere lichaamsdelen. Hij moest in een ziekenhuis worden opgenomen.

Volgens het hof is Gillis op 7 november 2021 het slachtoffer geworden van een gewapende overval. Die werd gepleegd in zijn chalet op Vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Er waren behalve de man uit Rosmalen nog twee mannen bij betrokken. Eén van hen werd vrijgesproken, de derde verdachte kreeg ook vijf jaar cel van de rechtbank opgelegd en heeft zich bij die uitspraak neergelegd.

Gillis tijdens de overval ook beroofd van enkele horloges. Die zouden vijfduizend euro waard zijn geweest. Een zogeheten immateriële schadeclaim, voor de geestelijke gevolgen van de overval, haalde het niet. De verdediging eiste vergeefs vierduizend euro. Het hof stelt weliswaar vast dat Gillis een ‘zeer traumatische ervaring’ heeft gehad, maar ook dat de schadevergoeding via een andere rechter moet worden geclaimd.

'Handschoenen uitgeleend'

De advocaat-generaal (de officier van justitie bij het hof) had zeven jaar geëist. De advocaat van de verdachte had vrijspraak bepleit. Onder meer omdat zijn cliënt gezien zijn postuur ‘onmogelijk’ één van de daders kon zijn. De advocaat verwees in zijn pleidooi naar camerabeelden waarop de daders te zien zijn. Hij had ook een verklaring voor het feit dat er DNA-sporen van zijn cliënt waren gevonden op de broek van Gillis. Die waren daar terechtgekomen, omdat de man uit Rosmalen handschoenen aan een mededader had gegeven. Die reed scooter en het was koud die nacht, zo klonk het in een toelichting.

Het hof hechtte er geen waarde aan, ook omdat de man uit Rosmalen wisselende verklaringen heeft afgelegd en de andere verdachte nooit handschoenen van hem heeft gekregen. En zelf droeg hij die niet tijdens de overval.

De advocaat had ook voorgesteld om bij een veroordeling er rekening mee te houden dat zijn cliënt mantelzorger is voor zijn vriendin en dat hij graag voor haar zoontje wilde zorgen. Toch gaat de man vijf jaar de cel in.

Bureau Brabant besteedde aandacht aan de overval: