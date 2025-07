Jan (80) is de tractorkoning in het dorp met de meeste tractoren

Jan Prinsen (80) is de tractorkoning van Baarle-Nassau met zijn tractorverzameling. Nergens anders in Nederland is het aantal tactoren per inwoner hoger dan in zijn gemeente en daar draagt Jan voor een groot deel aan bij. In een grote stal staan zijn veertig tractoren netjes tentoongesteld.

Het begon ooit door de buren van Jan die een Field Marshall-tractor hadden. "Ik heb altijd tegen hun gezegd dat zodra ik tijd en geld had ik er ook een zou kopen", vertelt de tachtigjarige tractorverzamelaar. "Daar ben ik ook mee begonnen", zegt hij enthousiast. Uiteindelijk heeft hij zijn koeien weggedaan, waardoor hij meer tijd en geld had voor de tractors. Daardoor is zijn collectie flink gaan groeien. Jan vindt het zeker geen uit de hand gelopen hobby. "Sommige mensen zeggen dat wel, maar ik vind dat nog niet. Ik ben er blij mee."

833 tractors Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er per duizend inwoners in de gemeente Baarle-Nassau 116 tractoren zijn geregistreerd. Het aantal is daarmee het hoogste aantal per inwoner in Nederland. In totaal staan er in de Baarle-Nassau 833 tractors geregistreerd.

Of er nog nieuwe exemplaren bij komen? Nee, Jan vindt het mooi geweest. "De stal is vol en ik ben tachtig jaar", licht hij toe.

De liefde voor de tractoren zal wel gewoon blijven bestaan, zolang zijn gezondheid het toelaat. Wat er daarna met Prinsen zijn verzameling gaat gebeuren weet hij nog niet. Dat mogen zijn kinderen beslissen. Favorieten

Het mooiste vindt hij zijn blauwe tractor: een Hanomag Nato. "Die zijn eigenlijk alleen gemaakt voor het leger en er zitten veel extra's op", vertelt hij. Zo zitten er grote lampen op en is het bankje in de cabine aangekleed met leer. "Bij het leger mag het wel geld kosten." Het blauwe model is een zware tractor. "Daardoor trekken ze hard, want het gewicht trekt de ploeg." Ook staat er een cabine op de tractor waar je altijd droog kunt zitten. Zijn favoriet is de grootste tractor die in de stal staat: Deutz D 16006. "Er zijn er maar een paar van gemaakt en een groot deel daarvan is gesloopt. Er zijn er geen twintig meer op de wereld. Ze zijn erg zeldzaam. Het is echt iets aparts.”

De favoriete tractor van Jan Prinsen: Deutz D 16006 (foto: Raymond Merkx).

Volgens Jan is de Deutz D 16006 veel gesloopt, omdat het model eigenlijk niet zo heel goed was. Daardoor is het model nu erg zeldzaam. "Als ik op een show sta is het altijd het enige exemplaar. Van andere tractoren staan er vaak meer exemplaren", weet hij.

De tractorverzameling van Jan (foto: Raymond Merkx).