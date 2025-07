Tilburgse Kermis: bekende Brabo's gespot • funhouse in een nieuw jasje

15.10

Kermisattractie Mexico is afgelopen winter in een nieuw jasje gestoken. In de jaren zeventig was het een spookhuis waar je lopend doorheen kon en later werd het funhouse Zanzibar. Vanaf nu staat de attractie helemaal in het teken van Día de los Muertos, oftewel de Mexicaanse Dag van de Doden.

