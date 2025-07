Tilburgse Kermis: goedkopere prijzen in de middag • een droge start

De komende dagen gaat Tilburg weer massaal oliebollen eten, over de kop in de booster en geluk beproeven bij de grijpautomaat. Van 18 juli tot en met 27 juli vindt de grootste kermis van de Benelux plaats in het centrum van de stad. In dit liveblog kun je meegenieten van de woensdag op de Tilburgse Kermis.

Liveblog

13.15 Alweer heel veel winnnaaarrrrs Op de kermis draait het niet alleen om zwieren en zwaaien in spectaculaire attracties. Nee, het draait ook om winnen. Bij de kamelenrace, het eendjes vangen, de schiettent of de grijpmachine: er zijn overal knuffels te winnen in alle vormen en maten. Je moet soms een beetje geluk hebben, maar dat zit bij deze mensen wel goed. Hier word je toch (aard)blij van (foto: Marcel van Dorst). Drie blije koppies (foto: Marcel van Dorst). Hopelijk is ze niet met de fiets (foto: Marcel van Dorst). Maar het kan natuurlijk altijd groter (foto: Marcel van Dorst). En hier hebben we de allergrootste (of toch kleinste) winnaar (foto: Marcel van Dorst).

13.00 Goedkopere prijzen Vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur is de Tilburgse Kermis niet alleen leuk voor jong en oud, maar ook voor de portemonnee. Dan gelden er lagere prijzen bij attracties en spellen op het hele kermisterrein.