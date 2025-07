Na energiecrisis groeit bakkerij van Koen als kool: 'Het wordt te klein'

De energierekening ging van 1700 naar 7000 euro per maand en de grondstofprijzen gingen over de kop. Voor bakker Koen Renders uit Eindhoven was de energiecrisis, die in 2022 begon, een spannende tijd. Inmiddels groeit het Eindhovense familiebedrijf als kool. "We zijn er net tussendoor geglipt."

De energiecrisis was een spannende tijd voor de bakker, die al sinds 1944 bestaat. "Wij vroegen ons toen wel af: wat gaan we doen? Gaan we de tent verkopen of gaan we door. Gelukkig hebben we het uiteindelijk overleefd en het maandbedrag op een acceptabel niveau vast kunnen zetten", blikt Koen Renders nu terug op die tijd.

Een hoge energierekening was niet het enige probleem. "Ook de grondstoffen voor brood en banket rijzen de pan uit. Het kan niet anders dan dat we dat doorberekenen aan de klant. Het is bijna niet te doen. Het is of uit mijn portemonnee of uit de portemonnee van mensen die onze producten willen kopen. Dat is de keiharde realiteit."