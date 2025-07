Grote hoeveelheid drugs verborgen, handelaar gaat 5 jaar de cel in

Bijna 210 kilo cocaïne en ruim 19 kilo hasjiesj. Deze grote hoeveelheid verdovende middelen werd vorig najaar en in april dit jaar gevonden bij een man uit Boxtel. De harddrugs waren verstopt in verborgen ruimten van een auto, een busje en een keuken. Volgens de rechtbank moet de 38-jarige man er weet van hebben gehad en daarom gaat hij vijf jaar de cel in. Er was zeven jaar geëist.

Een melding via Meld Misdaad Anoniem zette de politie in augustus 2024 op het spoor van de man uit Boxtel. Hij zou met zijn schoonzoon in binnen- en buitenland in drugs handelen. Ze maakten gebruik van voertuigen met verborgen ruimtes om verdovende middelen over de grens te smokkelen. Het bedrijf van de man uit Boxtel, waar auto’s werden schoongemaakt en verkocht, diende als dekmantel. Een maand na het begin van het onderzoek werd zijn schoonzoon op de grens van Frankrijk en Italië aangehouden. In een verborgen ruimte in zijn auto werd 25 kilo cocaïne aangetroffen. Het is niet bekend of hij hiervoor is vervolgd.

Pijlen op bedrijfsloods

Na zijn arrestatie richtten opsporingsdiensten in ons land hun pijlen op de bedrijfsloods van de man in Boxtel. Hier werd eind september cocaïne in beslag genomen. Enkele weken later was het er opnieuw raak: toen ging het om coke en hasj. De man werd pas in april dit jaar aangehouden nadat een andere loods van hem in Boxtel uitgebreid door observatieteams in de gaten was gehouden. Na zijn arrestatie werd er een busje aangetroffen met een grote verborgen ruimte achter de passagiersbank. Klaar om een rit te maken. Zover kwam het niet door de aanhouding. 'Uitermate treurig'

Volgens de officier van justitie heeft de drugshandelaar kwaliteiten om een eerlijk bedrijf te runnen, maar koos hij bewust een ander pad: “Het is uitermate treurig en een gemiste kans dat verdachte dit bedrijf heeft opgezet voor de illegale drugsmarkt. En dat terwijl hij gelet op zijn kwaliteiten ook een positieve bijdrage aan de samenleving had kunnen leveren. Hij drijft een illegale, internationale handelsonderneming in de cocaïnemarkt.” De rechtbank voegde eraan toe dat drugs en de handel in verdovende middelen tot ernstige vormen van geweld en criminaliteit leiden. En dat die hard moeten worden aangepakt. De man uit Boxtel had een actieve rol als beheerder van een plek waar de coke en hasj werden verzameld. Ook organiseerde hij internationaal vervoer van grote hoeveelheden drugs, wat hem overigens niet ten laste was gelegd. Voor het drugsbezit werd hem dus vijf jaar opgelegd. Een veel te zware straf volgens de advocaat van de man, omdat volgens hem niet alles kon worden bewezen.