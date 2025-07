Geen Efteling-uitjes meer te boeken voor middelbare scholen, mbo en hbo

Middelbare scholen, mbo's, hbo's en universitaire opleidingen die dit jaar nog een uitje willen boeken naar de Efteling, hebben pech. Het attractiepark is als het ware 'uitverkocht' voor 2025. Scholen die al geboekt hebben, hoeven zich geen zorgen te maken. Die uitjes gaan gewoon door zoals gepland. Basisscholen die nog naar de Efteling willen dit jaar, kunnen nog wél boeken.

Gedoe met jongeren Het lijkt erop dat de Efteling zo wil voorkomen dat teveel rebelse tieners en jongeren de sfeer voor andere gasten beïnvloeden. De woordvoerster wil dat niet bevestigen of ontkennen, maar feit is dat het attractiepark al meerdere malen gedoe heeft gehad met groepjes jongeren. Het is dus niet verwonderlijk dat ze daarom een limiet stellen aan het aantal schoolreisjes.

Sinds de coronaperiode heeft de Efteling een maximumaantal schoolreizen per dag. Toen was dit noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het attractiepark open kon. "Daarna hebben we deze werkwijze aangehouden omdat we zien dat schoolreizen invloed hebben op de gastbeleving", legt een woordvoerster uit.

Dat voor basisscholen die dit jaar nog naar de Efteling, wel plekken beschikbaar zijn, lijkt dit te bevestigen. Jongere kinderen hebben een andere invloed op de sfeer in het park dan tieners en jongeren. "We weten uit onderzoek dat schoolreizen invloed hebben op de gastbeleving. Daarom hanteren we een maximum per dag."

Voldoen aan vergunning

Dat een stop op nieuwe schoolreisjes de rest van dit jaar bedoeld is om het aantal gasten in het park te beperken, om zo aan de natuurvergunning te voldoen, verwijst de Efteling naar het rijk der fabelen. "Het maximum aantal schoolreisjes hebben we al in de coronapandemie ingesteld omdat ze invloed hebben op de beleving van andere bezoekers. Maar die stop draagt wel bij het beheersen van het totaal aantal bezoekers."

Vorig jaar zat het attractiepark op 4,9 miljoen unieke bezoekers, maar het totaal kwam uit op 5,6 miljoen. Dat verschil komt doordat 700.000 mensen meerdere dagen in het park verbleven, maar volgens de Efteling maar één keer de reis heen en terug maakten. De Efteling mag volgens de natuurvergunning maar vijf miljoen bezoekers per jaar ontvangen.

Vooruit plannen

De Efteling verwacht door de stop op schoolreisjes niet dat heel veel scholen nu achter het net vissen omdat voor 2025 nu alle plekken vergeven zijn. "We zien dat meestal schoolreizen verder vooruit worden gepland en gereserveerd worden in het begin van het jaar."

Het attractiepark kan geen uitspraken doen of het wijs is om voor een bepaalde periode een school- of klassenuitje te boeken. Maar schoolreisjes voor 2026 zijn gewoon nog te boeken voor alle onderwijsinstelling zegt de woordvoerster.