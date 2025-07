Buurman probeert te blussen, maar schuur met voertuigen gaat in vlammen op

Een schuur bij een woonhuis in Nuenen is woensdagavond compleet verwoest door brand. De brandweer meldde in eerste instantie dat er aan de Hoekstraat sprake was van een autobrand. Later werd opgeschaald naar grote brand omdat het vuur in de schuur woedde. Een buurman heeft nog geprobeerd om de brand te blussen met een tuinslang, maar dat bleek zinloos.

Meerdere blusvoertuigen en wagens voor waterwinning werden ingezet. In de schuur zouden allerhande elektrische voertuigen zijn opgeslagen zoals een elektrische auto, elektrische fietsen en een elektrische scooter. De bewoner zou zijn auto nog naar buiten hebben kunnen rijden.

Exploderende gasflessen

Ook stonden er gasflessen in de schuur die explodeerden. De brandweer had bij aankomst een aantal slangen uitgerold maar moest zich vanwege de exploderende gasflessen terugtrekken. Ze zetten vervolgens een waterkanon in aan de voorkant van de schuur, om op die manier overslag van het vuur naar het huis te voorkomen. Schuur als verloren beschouwd

Ook aan de achterkant van de schuur is de brandweer gaan blussen. Er was sprake van flinke rookwolken en vliegvuur, dat zijn klein vonkjes die door de lucht vliegen. Wat de brand heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. De schuur stortte tijdens de brand in en wordt als verloren beschouwd.

Foto: Persbureau Heitink

Foto: Persbureau Heitink

Foto: Persbureau Heitink

Foto: Persbureau Heitink