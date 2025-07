Vriendin over gewelddadige dood Jessica: 'Ze is meer dan een nieuwsbericht'

Het nieuws dat haar goede vriendin Jessica (38) om het leven is gebracht door huiselijk geweld in haar huis in Vlijmen, kwam keihard binnen bij Sabrina. "Jessica was echt mijn maatje. Ik vind het belangrijk dat mensen weten wie ze was. Ze is zoveel meer dan een naam uit een verdrietig nieuwsbericht over femicide."

Sabrina was vrijdagochtend aan het werk toen ze op de radio hoorde dat er vrouw in Vlijmen was overleden door geweld. "Ik dacht, toen ik ook haar straatnaam hoorde: da's wel heel toevallig. Iets gaf me een raar gevoel."

"Ze was het zonnetje in huis. Ik kan er niet bij dat dit haar heeft moeten gebeuren." Jessica was een 'zorgzame, lieve vrouw met een hart van goud', zo vertelt Sabrina (31). "Haar kinderen waren haar alles. Voor haar ouders was ze hun wereld, net als voor haar kinderen."

"Ik heb haar geprobeerd te bellen en te appen, maar kreeg geen gehoor. Drie minuten laten werd het via de tv voor mij bevestigd dat het toch echt Jessica was. Ik ben nog naar haar huis gereden. Maar daar was het helemaal niet meer te ontkennen en zakte de grond onder me weg."

Jessica woonde samen met haar twee dochters van 3 en 13 jaar aan de Parklaan in Vlijmen. "Haar jongste speelde met mijn zoontje. Ik ga haar humor, het gewoon even bellen om te vragen hoe het gaat en onze koffie- en speeldates met de kindjes heel erg missen. Jessica was mijn rots en grootse steun."

Donderdagavond bellen Jessica's buren de politie omdat ze geschreeuw uit haar huis horen komen. Jessica wordt zwaargewond aangetroffen in haar huis. De 38-jarige vrouw overlijdt een paar uur later in het ziekenhuis. Haar vriend, een 35-jarige man uit Uden met wie ze sinds een half jaar een relatie had, wordt aangehouden. De Udenaar wordt verdacht van doodslag en zit vast.

"Jess was altijd vrolijk en opgewekt. Ze klonk altijd heel gelukkig." Waarom het leven van haar vriendin donderdagavond zo gruwelijk is beëindigd, weet Sabrina niet. "Ik heb echt geen idee. Dat vraagt echt iedereen zich af. Ze waren net zes maanden samen. Woensdag had ze nog een mooie bos bloemen van hem gehad."

Sabrina leerde Jessica vijf jaar geleden kennen op het werk bij een zorginstelling in Vught. "Het klikte vrijwel meteen. Het voelde alsof we elkaar al jaren kenden, zo vertrouwd." De twee konden uren met elkaar praten en dubbel liggen van het lachen om comedian Jay Francis. "Dat was wel een beetje ons dingetje."

Wat is femicide?

Femicide of vrouwenmoord is het opzettelijk doden van een vrouw of meisje, omdat ze een vrouw of meisje is. Vaak spelen huiselijk geweld, (eer)wraak, haat of controle een rol bij femicide.

In veel gevallen is de dader een partner of ex-partner. Maar het kan ook gaan om een familielid, vriend of kennis of zelfs een onbekende van de vrouw.