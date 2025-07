Driedubbele liquidatie Oosterhout: ook tweede verdachte langer vast

NOG NIET MEENEMEN - Victoria K., een van de drie Zweedse verdachten van de driedubbele liquidatie in Oosterhout afgelopen maart, blijft nog zeker twee weken vastzitten. Dit heeft de rechtbank in Breda bepaald. Diezelfde rechtbank besloot donderdag het voorarrest van haar landgenoot, Tobias J., ook al met twee weken te verlengen. Beiden worden verdacht van moord.

De twee Zweden van 28 werden vorige maand met een andere landgenoot in het buitenland aangehouden. Deze Sman O. verblijft nog in Zweden, omdat hij er eerst een straf moet uitzitten voor een geweldszaak. De 24-jarige verdachte komt naar verwachting in augustus naar ons land en zal pas dan voorgeleid kunnen worden.

De schietpartij gebeurde op 28 maart rond vier uur ’s middags plaats aan de Loevensteinlaan in Oosterhout. De 32-jarige Yassin was op slag dood. Iets verderop, in de Sint Antoniushof, werd leeftijdgenoot Yasin beschoten. Hij werd gereanimeerd, maar overleed alsnog. Een 25-jarige man die bij Yassin in de auto zat, overleed eind maart aan zijn verwondingen.