Explosie bij huis van raadslid, locoburgemeester reageert geschokt

Locoburgemeester Gerrit Overmans van Hilvarenbeek zegt te zijn geschrokken van de explosie bij de woning van raadslid Gon Boers. In de nacht van woensdag op donderdag ging een explosief af bij het huis van de oprichtster van de lokale partij HOI Werkt. Boers was op dat moment op vakantie in Noord-Italië en keerde halsoverkop terug met haar man.

"De politie pakt de zaak zeer serieus op en doet onderzoek naar het incident", zegt Overmans. "We hopen dat het onderzoek snel duidelijkheid geeft. We vinden het belangrijk dat raadsleden en andere bestuurders hun werk in veiligheid kunnen doen."

Het glas-in-lood raam is beschadigd door de klap (foto: Persbureau Heitink).