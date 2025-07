Tilburgse Kermis: raadslid aan het werk gezet • bruidspaar op de kermis

Dit weekend gaat Tilburg weer massaal oliebollen eten, over de kop in de booster en zijn geluk beproeven bij de grijpautomaat. Van 18 juli tot en met 27 juli vindt de grootste kermis van de Benelux plaats in het centrum van de stad. In dit liveblog kun je meegenieten van de tweede zaterdag op de Tilburgse Kermis.

Liveblog

15.44 Biertje kwijt? Hier is ie achtergelaten Iemand zijn biertje verloren? Het blikje is achtergelaten bij een boom vlakbij het reuzenrad. Het biertje steelt nu de show op het Instagram account Tilburg Drinkt waar verlaten blikjes en flesjes in de gekste plekken van de stad worden vastgelegd. Foto: Instagram Tilburg Drinkt

14.38 Deze artiesten kun je zien Naast alle attracties zijn er ook veel artiesten te bewonderen bij alle podia in het centrum. Deze zaterdag kun je in de Jupiler Bierhal vanaf zeven uur luisteren naar onder andere Django Wagner, Billy Dans en Frank Smeekens. De Volendamse Monique Smit en Nick Verhoekx van Tilburgse bodem maken er een feestje van in de Stadhuisstraat. Op andere podia in de stad staan nog veel meer artiesten. Fiets of auto parkeren? Lees hier meer praktische informatie over de kermis.

14.15 Raadslid aan het werk gezet Gemeenteraadslid Bas Koster blikt vanochtend op Facebook terug op zijn 'stagedagje' op de Tilburgse Kermis. Het raadslid is bezig met een zomertour waarbij hij meeloopt bij leuke initiatieven in zijn stad. Op de Tilburgse Kermis werd hij flink aan het werk gezet. Zo moest het raadslid meubels weghalen, flessen drank bijvullen, de straten schoonmaken met een bladblazer en hij mocht met de EHBO en beveiliging op pad. "Voor iemand met minimale werkervaring in de horeca was het flink bijbenen. Volgende keer geniet ik toch weer extra van aan de andere kant van de bar", schrijft het raadslid op Facebook. Foto: Facebook Bas Koster Foto: Facebook Bas Koster Foto: Facebook Bas Koster

13.43 Bruidspaar op de kermis Kermisfans Richard en Linda zijn deze zaterdag in het huwelijksbootje gestapt. Het kersverse echtpaar is gek op Tilburg en daar hoort de Tilburgse Kermis uiteraard bij. Daarom zijn ze bruidsfoto's aan het maken op de kermis. In een mooie witte bruidsjurk en een chique trouwpak zijn ze een ritje in de Octopus geweest. Als dat geen mooie plaatjes worden. Gefeliciteerd Richard en Linda! Het kersverse echtpaar maakt hun bruidsfoto's op de kermis (foto: Thijs den Ouden).

13.30 Jubileum vieren op de kermis Jantine en Jolien vieren dit weekend op de Tilburgse Kermis dat ze elf jaar een relatie hebben. De dames namen een kijkje bij het Vlooiencircus op de nostalgische kermis, zaten heerlijk op het terras en feestten in de bierhal. Het is hun jaarlijkse uitje om op de kermis hun jubileum te vieren. En vanaf september hebben ze nog meer te vieren, want dan stappen de dames in het huwelijksbootje. Foto: Facebook Jolien Koomen Foto: Facebook Jolien Koomen

13.00 Paling als traditie Dat je op de kermis heerlijk kunt eten, is wel duidelijk. Deze kermisliefhebber heeft vanochtend paling voor haar man en moeder gehaald bij de viskraam op de kermis. Het is de Tilburgse Kermis traditie van de familie. Wachten op privacy instellingen...

12.45 Oude beelden komen tot leven Met behulp van AI zijn oude archieffoto's van de Tilburgse Kermis tot leven gekomen in een video. Zo lijkt het alsof je over de kermis loopt door de jaren heen. Bekijk hier nog meer oude beelden van de Tilburgse Kermis.

12.30 Geluksvogels winnen scooters en motor Bij de speelautomaat van Happy Teddy& Sascha’s Pink Date zijn een aantal geluksvogels flink in de prijzen gevallen. Zo gingen er winnaars met een mini scooter, een elektrische Vespa, een e-scooter en mega grote knuffels naar huis. Deze jongens wonnen een mini motor bij de automaat (foto: Facebook Happy Teddy& Sascha’s Pink Date). Deze jongen won een elektrische step (foto: Facebook Happy Teddy& Sascha’s Pink Date). Deze mannen zijn blij met hun mega grote Labubu pop (foto: Facebook Happy Teddy& Sascha’s Pink Date).