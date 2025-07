Recordaantallen en blije gezichten: wethouder tevreden met verloop kermis

Kermiswethouder Maarten van Asten kijkt tevreden terug op de Tilburgse Kermis van dit jaar. Een recordaantal renners deed mee aan de Kermisrun, de jaarlijkse Gehandicaptenmiddag had meer inschrijvingen dan ooit en meer mensen dan ooit liepen mee in de Pridewalk op Roze Maandag. Toch droomt de wethouder ervan om de kermis volgend jaar nog groter en duurzamer te maken. "De Tilburgse Kermis is een goede plek om te experimenteren", zeg hij zondag.

"Het is een geweldige kermis geweest. Ik heb veel mensen zien genieten", blikt Van Asten op de laatste dag van de Tilburgse Kermis terug. "Het weer zat het eerste weekend niet mee, maar tussen de buien door wisten de bezoekers de kermis toch te vinden. De laatste week was het niet te warm en niet te nat, wat voor veel blije gezichten zorgde."

"Ontzettend veel mensen op de been."

Van de exploitanten krijgt de kermiswethouder ook positieve reacties terug. "Zij hebben het erg druk gehad, want er waren ontzettend veel mensen op de been. We horen terug dat de kermis goed en ruim is opgezet. Er dachten ook veel mensen mee over hoe de kermis toegankelijk voor mensen in bijvoorbeeld een rolstoel gemaakt kan worden", zegt hij. De precieze bezoekersaantallen maakt de gemeente niet bekend, maar zij spreekt van recordaantal met het aantal deelnemers met de Kermisrun, de Gehandicaptenmiddag en de Pride Walk.

Toch ging niet alles vlekkeloos en waren er wat incidenten zoals vechtpartijen en een steekpartij.

Een ander incident dat indruk maakte, was het ongeluk bij de attractie de 'Mega Slide' waar een 8-jarige meisje donderdag haar enkel brak. Dat gebeurde toen ze met een matje van de 14 meter hoge glijbaan afging. "Ieder incident is er een te veel", zegt Van Asten over het ongeluk. "Het is fijn dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op zo'n moment toezicht houdt. Er zijn in overleg met de exploitant wat aanpassingen gedaan in het gebruik van de matjes en na een tijdje kon de attractie weer open", vertelt hij.

"Nog meer mensen op de kermis."