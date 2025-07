Tilburgse Kermis: Luchtbuks Ria Trofee uitgereikt • leuke prijzen winnen

12.00

Na tien dagen lang zwieren en zwaaien in de attracties, genieten van lekkernijen bij de eetkramen en feesten bij de vele podia is de laatste dag van de Tilburgse Kermis aangebroken. Maar niet getreurd, er is nog genoeg te beleven vandaag. Zo kun je weer langs bij de Kinderkermis, de Kermisexpo, de POWERPOLYP expo en het PetPretPark. Vanavond kunnen de heupen nog één keer los bij de vele afscheidsfeestjes en wordt de kermis in stijl afgesloten. Dat gebeurt volgens traditie met de Begrafenis van de Kermis vanaf kwart over negen en met het spectaculaire slotvuurwerk vanaf half tien. Nog even genieten dus!